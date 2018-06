Après une reconversion, elle ouvre son cabinet de sophrologie à Besançon

"J’ai accompagné de nombreux publics à une sensibilisation aux arts vivants", se souvient Aurore Monti, 40 ans et fraîchement diplômée en sophrologie. "Aujourd’hui, en gardant une approche sensible et phénoménologique, j'ai choisi de m'impliquer différemment, d'une manière plus intime où l'individu est au cœur de mon accompagnement".

La sophrologie, à quoi ça sert ?

C'est une approche psychocorporelle, inspirée à la fois de méthodes orientales (yoga, zen, méditation) et d'approches occidentales (techniques de relaxation). Cette discipline reconnue s’impose aujourd’hui, selon Aurore Monti, comme un moyen d'entraînement pour développer "sérénité et mieux-être".

Ces techniques, basées sur des exercices de respiration et d’activations physiques, s’accompagnent d’une observation des sensations corporelles. Son objectif est de favoriser une perception de soi dans la détente, apprendre à gérer son stress et améliorer la qualité de son sommeil.

"En cette période d’examens, la sophrologie est particulièrement adaptée pour aborder sereinement une épreuve écrite ou orale afin de ne pas se laisser submerger par le stress pendant les révisions et envahir par le trac le jour de j", précise-t-elle.

Six domaines de spécialisation

La sophrologie a choisi de se spécialiser dans certains domaines lors de ses deux années de formation à l'Ecole de Sophrologie et de Sophrothérapie d'Alsace à Colmar. Elle poursuit d'ailleurs sa formation dans le cadre d'une troisième année de spécialisation.

Voici ses domaines :

Accompagnement à la naissance et à la parentalité

Sophrologie ludique pour les enfants et les adolescents

Sophrologie et sport - préparation mentale

Douleur physique et psychique

Sophrologie et sommeil

Entreprise et risques psycho-sociaux

Info +

Cabinet de sophrologie, 23 rue de la République à Besançon