Concours Talents BGE 2025 : découvrez les lauréats de la région !

Chaque année, BGE Bourgogne-Franche-Comté Ain organise le concours Talents régional. Il permet de mettre en lumière la créativité, l'exemplarité et l'originalité des projets d'entrepreneurs de la région.

Pour participer à l'édition 2025, les candidats devaient avoir créé leur entreprise "entre 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 et avoir bénéficié d’un accompagnement par une structure d’appui à la création." 50 dossiers ont alors été présélectionnés parmi cinq catégories (Artisanat, Commerce, Service, Numérique et RSE – Responsabilité sociétale des entreprises). Chaque créateur présélectionné a dû présenter ses valeurs et ses objectifs devant un jury de professionnels du monde économique.

Une "opération exemplaire" à la fois exigeante et humaine

Pour ce concours, BGE Bourgogne Franche-Comté Ain a pris en compte les candidatures de nouvelles entreprises sur l'ensemble du territoire. De nombreux acteurs ont été mobilisés : BGE locales, réseaus associatifs régionaux, organismes publics, entreprises privées. Des réseaux de conseils et de financement de création d'entreprise et de nombreux autres partenaires locaux se sont également impliqués dans ce projet.

Selon BGE Franche-Comté Ain, "la forte sélectivité des projets est un gage de qualité." En effet, la sélection des candidats est exigeante. Le concours, qui se déroule dans un cadre sérieux, apporte beaucoup de crédibilité aux candidats face aux professionnels qu'ils sont amenés à côtoyer, notamment les banques. La notoriété, la couverture nationale du concours et les dotations versées aux lauréats les incitent à s'inscrire pour y présenter leur projet.

BGE Franche-Comté Ain souligne également la dimension humaine du concours via la mise en lumière des talents et de leurs projets qui "s’inscrivent dans la dynamique économique de leur territoire."

BGE Talent 2025 : qui sont les lauréats de la région ?

À l'issue du concours, huit lauréats ont été récompensés pour leur réussite. Parmi eux, Etienne LAURENT et son entreprise Imact basée à Besançon pour la catégorie transverse Numérique.

CATÉGORIE ARTISANAT :

La Bocoterie – Juliette VARACCA (89)

1000€ Groupama Paris Val de Loire, 1000€ Fiducial, 500€ Groupama Rhône Alpes Auvergne, 500€ ORCOM

https://labocoterie.fr/ juliette.varacca@gmail.com 06 88 06 21 19

"La Bocoterie est une conserverie artisanale basée à?Lainsecq, dans le but de valoriser des légumes des fermes maraîchères à taille humaine qui travaillent dans l’Yonne (89)."

CATÉGORIE COMMERCE :

L’Ours Pimpant – Pauline BASSANT (21) |

1000€ Banque Populaire , 1000€ Groupama Rhône Alpes Auvergne, 1000€ Région BFC

https://lourspimpantpub.com/

lourspimpantpub@gmail.com

06 25 52 26 49

"L’Ours Pimpant c’est votre tanière où vous réfugier l’après-midi pour un café, un chocolat, une pâtisserie ou bien encore le soir pour l’afterwork, à Dijon. Nous proposons des produits locaux dans un univers atypique et unique."

CATÉGORIE SERVICE :

Van Live – Thomas Chamotte (58)

2000€ Société Générale, 1000€ Région BFC

https://www.youtube.com/ channel/ UCf610mUyi5DH5SDqKtecswg

thomaschamotte@vanlive.fr

06 11 29 33 07

"Van comme un van, live comme un live?: VAN LIVE est un studio de musique ambulant."

CATÉGORIES “TRANSVERSES”:

RSE (responsabilité sociétale des entreprises) :

Numérique :

Imact – Etienne LAURENT (25)

1000€ Banque Populaire + Kit communication Dooxy

https://imactpro.com/

el.etiennelaurent@gmail.com

06 09 36 85 07

"Solutions de Pilotage Intelligent des Bâtiments.?» Etienne LAurent est installé à la pépinière d'entreprises de Palente, outil de soutien intégré à la création d'entreprises proposé et financé par Grand Besançon Métropole."

BGE Talents 2025 : les candidats sélectionnés pour le concours national

Sélectionnés pour le concours Talents au niveau National, les candidats ont tous reçu 1000 € par le Crédit Agricole. L'un des sélectionnés est installé à Belfort.

"La Boulangerie Inclusive Solidaire et Éthique"

Shed of Milwaukee – Mathieu PFEFFER (90)

https://www.shed-of-milwaukee. fr/

shedofmilwaukee@gmail.com

06 20 35 34 03

"Chez Shed of Milwaukee, nous vous proposons une large sélection d’accessoires et de pièces détachées pour motos, pour les passionnés de Harley Davidson, Indian, Buell etc….”

Sports In d’Or – Lydia CHALABI (89)

https://sportsindor.fr/

direction@sportsindor.fr

06 60 56 51 66

"Sports in d’Or vous propose un concept unique dans l’Yonne et les départements limitrophes avec une combinaison de nouvelles activités ludiques et sportives pour vos événements privés ou professionnels dans un lieu adapté et convivial : simulateurs de golf, mini-golf intérieur, terrains de pétanque intérieurs, pistes de squash et en construction : espace padel."

Ces trois candidats de la catégorie transverse Espoir National sont "désormais en lice pour la sélection nationale : ils auront d’ores et déjà un portrait sur le site https://talents.bge.asso.fr. Le finaliste Bourgogne Franche-Comté sera mis en lumière dans une web-série avec l’ensemble des finalistes régionaux."

À propos de BGE Bourgogne Franche-Comté Ain

"Les BGE accueillent, conseillent et accompagnent les porteurs de projets à la création/reprise d’entreprise et les entrepreneurs sous forme d’accompagnement individuel, de formation ou d’ateliers collectifs. Elles conseillent sur les financements, le développement des entreprises et mettent les entrepreneurs en réseau. Elles sont membres du réseau national BGE, association loi 1901, premier réseau indépendant d’aide à la création d’entreprises, depuis l’émergence d’idées jusqu’au développement de l’entreprise."