Les ateliers 1-3 ans au Frac Franche-Comté, ça donne quoi ?

Depuis plusieurs années, le Frac Franche-Comté propose des ateliers aux enfants à partir de 4 ans. Ces 23 et 30 avril 2025, c’est une nouvelle formule pour les 1-3 ans qui a été testée. On a fait le test avec l'un de nos enfants...

Deux nouvelles dates sont prévues : le 9 et 16 juillet 2025. D'autres arriveront au mois d'août.

Avant même de commencer, l’atelier est victime de son succès. Il affiche complet depuis plusieurs jours...

Sur place, un petit groupe d'enfants, accompagnés de leurs parents, sont installés dans le hall sur des poufs. Tout le monde attend, les petits se regardent. Les médiatrices commencent par faire découvrir des objets liés à l'art (comme une sculpture en bois, un tableau...). C'est alors qu'elles indiquent le but de la visite : retrouver dans le musée, la maman de petites araignées en laine distribuées aux enfants.

La visite commence ensuite. Les enfants déambulent à travers l’exposition "Corps sans graphie". Les médiatrices les sensibilisent à cette dernière à travers des jeux, une enquête... Le tout en mêlant la vue, l’ouïe et le toucher.

Un challenge aura toutefois été donné aux parents dans la salle de l’œuvre de David Mach "There wasn’t much room in the pool" (du moins pour ma part) où il est conseillé de garder un œil sur une déambulation trop rapide de votre bambin…

Face au visage ravi des enfants, le pari semble rempli (et les petits ravis en découvrant la maman araignée).

La visite se termine avec un temps plus calme. Une manière originale pour les petits de s’approprier, si jeune, une exposition.

À tester absolument.

Infos +

Frac Franche-Comté , 2 passages des Arts à Besançon

03 81 87 87 40