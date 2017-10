Bilan mi-mandat : les questions des lecteurs à Jean-Louis Fousseret sur la sécurité à Besançon

Découvrez en détail les questions de nos lecteurs que nous avons posées au maire de Besançon. Les réponses sont dans les vidéos en bas de l'article…

Jennyfer, habitante de Planoise

"Je m'appelle Jennyfer j'ai 28 ans et j'habite Planoise et je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire contre les rodéos urbains dans notre quartier ? Que faites-vous également pour maintenir la mixité sociale ?"

Jean, 62 ans, habitant du centre-ville

"J'ai déjà alerté vos services à plusieurs reprises à ce sujet ? Depuis l'arrivée de migrants, certains (même si ce n'est pas la majorité) envahissent certains porches et nous donnent un sentiment d'insécurité grandissant ? Aux Passages Pasteur, la situation est également préoccupante."

Jeanne-Marie et Michel 70 et 73 ans de Planoise - proche de la place Cassin

"Il fait bon vivre à Planoise ou plutôt on devrait dire "il ferait encore bon vivre à Planoise" si une minorité n'était plus là pour semer le trouble et la peur ! Depuis 1970, date de notre arrivée dans le quartier, Planoise a une mauvaise image et d'année en année, cette image s'est dégradée. En 2011, nous avons mis en vente notre maison rue du Périgord (vous connaissez bien!). Un enseignant d'université de Toulouse, muté à Besançon est venu la visiter. Il nous a demandé quel était le taux de criminalité. Quelle surprise !... Mais à l'heure actuelle, ma crainte est que sa méfiance était fondée.

BRAVO pour la mise en place de ce GLTD, création bien tardive, mais nous espérons qu'il sera efficace et en place pour durer. Nous passons tous les jours avenue du Parc. Pour la première fois depuis des années, les revendeurs de drogue ont disparu du paysage. Ils oeuvraient au nez et à la barbe de tout le monde et des policiers - l'impression d'un laisser- faire généralisé-.

Hélas, je me suis réjouis bien trop tôt , la relève semblait se remettre en place ce soir, 2 octobre; mêmes profils que les autres, avec la sacoche sur le côté! Il faut éradiquer cette plaie et tout ira mieux à Cassin, rue de Picardie ou ailleurs.

La place Cassin est un endroit merveilleux ! Ne la laissez pas aux mains de ces voyous. Il y a URGENCE comme le dit clairement

Mr Adrien Vitte, patron de notre" INTER", le potentiel est là, mais il faut faire le ménage de ces pseudo-commerces et attirer de vrais commerces ; il faut les diversifier : nous avons besoin par exemple d'un fleuriste, d'une Bergère de France, d'un restaurant qui mijote des plats de nos grands-mères, etc. tout ceci vient de disparaître ! Et qui viendra à leur place ? Nous n'avons rien contre les Turcs ou les Arabes…

Monsieur le Maire, soyez vigilant et nous comptons sur vous pour sauver Cassin et Planoise en général. Nous y sommes bien et avons une multitude de services à notre disposition...et le Tram ! Alors, de grâce, sauvez Planoise, nous sommes prêts à contribuer à ce sauvetage."

