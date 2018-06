Bourgogne Franche-Comté : la perte d'autonomie touche 14% des personnes âgées vivant à domicile (Insee)

La Bourgogne-Franche-Comté compte un nombre important de personnes âgées : 301 000 habitants ont 75 ans ou plus, soit 10,7 % de la population régionale, contre 9,2 % au niveau national. La plupart vivent à domicile (89 %) selon l'Insee Bourgogne Franche-Comté.

Perte d’autonomie : 14 % des personnes âgées à domicile

La perte d'autonomie se manifeste dans les gestes et activités de la vie courante et augmente avec l'âge. Elle concerne 14 % des personnes âgées de 75 ans ou plus à domicile, contre très peu des 60 à 74 ans.

Plus d'une personne sur quatre éprouve des difficultés à sortir de chez elle. La même proportion a du mal à se laver seule. Quand ces deux incapacités s’aggravent et se combinent, il devient complexe de rester à domicile.

Une sur trois souffre de problèmes moteurs

La perte d'autonomie découle souvent de problèmes fonctionnels a observé l'Insee. Près de la moitié des personnes âgées à domicile déclarent au moins une altération sévère d'ordre physique, sensoriel ou cognitif.

En premier lieu, les troubles moteurs affectent 35 % des 75 ans ou plus. Il s'agit surtout de gêne pour marcher, monter un escalier, se pencher ou ramasser un objet.

Pour pallier ces difficultés, les personnes peuvent s'équiper de matériels spécifiques : 27 % utilisent une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant. Elles peuvent également aménager leur logement : 21 % peuvent compter sur une douche adaptée, des passages élargis ou des barres d'appui.

Les problèmes sensoriels touchent 12 % des 75 ans ou plus : déficience auditive, même avec un appareillage ou déficience visuelle, même avec des lunettes. Les problèmes cognitifs interviennent généralement plus tard et concernent 8 % des personnes âgées. Ce sont le plus souvent des troubles de la mémoire ou des difficultés à résoudre des problèmes courants, comme se repérer sur un itinéraire ou compter de l'argent.

Les femmes plus souvent en perte d'autonomie

Le vieillissement affecte différemment les hommes et les femmes. Les hommes âgés de 75 ans ou plus sont plutôt concernés par les problèmes auditifs et les femmes, plus exposées au risque de perte d'autonomie.

À domicile, une sur six éprouve des difficultés à accomplir seule certains actes quotidiens, contre un homme sur dix. Elles souffrent plus souvent de déficiences motrices, probablement en raison de problèmes ostéo-articulaires et d'une moindre force musculaire. Elles présentent en outre plus fréquemment des troubles cognitifs et visuels. Tout cela peut entraîner une perte d'autonomie importante.

Les femmes ont une espérance de vie plus longue. Elles sont donc plus nombreuses aux âges avancés où toutes ces limitations s'accentuent et se cumulent. Néanmoins, à âge égal, l'écart persiste. En effet, elles vivent davantage seules à cause du veuvage. Elles sont aussi moins autonomes et en moins bonne santé. Les femmes âgées requièrent et bénéficient davantage de l’aide des proches et de professionnels.

