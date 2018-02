Citadelle de Besançon : les bébés tigres de Sibérie devenus grands, partent pour la Suède

Reconnu à l’échelle internationale pour son implication et son savoir-faire en matière de préservation et de reproduction des espèces menacées, le Muséum de la Citadelle a vu naître, en septembre 2016, trois tigres de Sibérie, deux mâles et une femelle.

Qu'est-ce que l'âge de "dispersion" ?

Aujourd’hui, les trois tigreaux ont atteint l’âge dit de "dispersion". Cela signifie qu’à l’état sauvage, ils quitteraient le foyer pour trouver leur propre territoire. Pour assurer la pérennité de leur espèce, Jo Cook, coordinatrice pour le Programme européen d’élevage (EEP) et vétérinaire en charge de la conservation des félins dans la région de l’Amour en Russie (Société zoologique de Londres), a recommandé le transfert des deux jeunes mâles de la Citadelle vers le parc de Kolmården en Suède.

Situé à 140 km au sud-ouest de Stockholm, ce parc zoologique et parc de loisirs ouvert depuis 1965 accueille près de 750 animaux. Même si Saïan et Baïkal n’ont pas encore atteint leur maturité sexuelle (qu’ils acquerront dans 4 ans environ), ils seront accueillis par deux femelles dans l’espace « Tiger World » dans l’espoir qu’ils puissent à terme former deux couples.

Le programme de sauvegarde des tigres de Sibérie continue à La Citadelle