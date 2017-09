maCommune.info : D'où vous est venue l'idée d'enseigner le yoga aux enfants ?

Carmela Fressencourt : "J'ai commencé à faire du yoga il y a plus de dix ans. J'ai pu voir les bénéfices que cette discipline m'a apportés et m'apporte encore, car je pratique le yoga avec des adultes. En tant qu'animatrice, j'ai commencé à faire des séances d'initiation et j'ai constaté que cela fonctionnait bien. Les enfants aiment beaucoup les postures comme la relaxation avec le yoga nidra, discipline de yoga réservée à la relaxation du corps et de l'esprit".

mC : Quelle est la différence entre les cours adultes et les cours destinés aux enfants ?

Carmela Fressencourt : "Avec les enfants on ne se contente pas seulement des postures et de la relaxation. Il faut également enseigner le savoir-être, vivre et faire comme : savoir être calme, se concentrer, être en harmonie avec soi-même, être bienveillant, apprendre à partager et bien sûr apprendre des postures afin d'avoir de vrais bénéfices pour le dos et sur tout le corps".

mC : Comment se déroule le cours ?

Carmela Fressencourt : "Les séances se dérouleront avec des exercices de respiration, des mouvements et des étirements corporels, pour terminer chaque séance avec le yoga Nidra. Il est basé sur de la respiration et de la relaxation. Tout en étant le corps allongé, nous faisons un voyage de l'esprit vers l'imaginaire, avec une musique zen. Je parle aux enfants pour qu'ils soient dans un état de relaxation, de calme et de bien-être".

mC : Qu'est-ce-que cela apporte concrètement aux enfants ?

Carmela Fressencourt : "Le yoga apporte du développement social et moral pour les enfants en difficultés, du calme pour des enfants hyperactifs, de la souplesse et l'apprentissage du partage. Dans le yoga personne ne gagne ou perd avec des jeux ludiques. Il est d'ailleurs de plus en plus utilisé avec les enfants. Il permet notamment d'améliorer le sommeil et d'apaiser la fatigue."

Info +

Instagram : kalikarmayoga

Les inscriptions ouvertes

Interventions :

Chaque mercredi de 16h15 à 17h :

Maison de quartier de Bregille

comite.comite-quartier-bregille@orange.fr 8 bis chemin des Monts de Bregille du Haut 25000 Besançon 03 81 61 70 37

Chaque mercredi de 17h30 à 18h30

Maison de qurtier Rosemont Saint-Ferjeux :

1 Avenue Ducat Besançon 03 81 52 42 52 maison.quartier@comite-stferjeux.fr

Professeur : Carmela Fressencourt : carmelafressencourt@gmail.com 03 81 47 11 90