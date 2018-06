Détruire l'ambroisie pour lutter contre les allergies…

Très présente en Bourgogne-Franche-Comté, cette petite plante est à l'origine de fortes réactions allergiques selon l'ARS (agence régionale de santé) . L'agence met en place une journée d'information destinée aux collectivités locales et aux différents acteurs concernés sur le terrain ce 26 juin à Beaune à l'occasion de la journée internationale de l’ambroisie (le 23 juin). En Bourgogne-Franche-Comté, 5 départements sont d’ores et déjà couverts par un arrêté préfectoral de lutte contre sa prolifération: le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Saône-et Loire. Le Plan régional santé- environnement (PRSE3) 2017-2022 prévoit des arrêtés préfectoraux en Côte-d’Or, dans la Nièvre et dans l’Yonne, qui devraient être pris d’ici l’été.