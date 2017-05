Foire comtoise 2017 : le programme du samedi 20 mai

Tout au long de la foire, le public retrouvera plusieurs animations permanentes. Le village Marocain présentera la culture du pays à travers les travaux d'artisants sur du bois, du cuir, des poteries ou encore des tissage. Les restaurants feront déguster aux visiteurs des plats traditionnels et des boissons fraîches. La fête forraine en plein air battra son plein et les 31 représentations du spectacle de danse traditionnelle marocaine "Marablanca" feront "voyager" les visiteurs plusieurs fois par jours.

Le programme détaillé des animations permanentes est à visualiser en bas de l'article.

Voici le programme spécifique du samedi 20 mai :

L’inauguration

L'inauguration de la 91ème foire comtoise placée sous le thème du Maroc se déroulera à 15h devant l’entrée principale du site. Pour l’occasion, Mustapha Hadji, footballeur marocain, ancien attaquant de l’équipe nationale et actuellement entraîneur adjoint de la sélection du Maroc ne sera finalement pas présent en raison d'impératifs professionnels. Il est remplacé par l'acteur Philippe Bas qui interprète le rôle de Thomas Rocher dans la série Profilage de Tf1. Il sera ensuite possible de le rencontrer pendant une séance de dédicace dans le pôle média du Hall E pour une séance selfies et dédicaces de 16h à 17h.

Les anim’agricoles

Avec la présence de la maison des délégués de race, une centaine de chiens seront à découvrir à travers le concours officiel de la Régionale du club de berger australien, le rassemblement amical de deux races marocaines (Sloughi et Aïdi), des présentations commentées et des démonstrations.

Voici le programme du Hall A1 entre 10h et 19h.

De 10h à 11h : pass agility

De 11h à 11h30 : démonstration de recherche de personne, par Mantrailing France K9

De 11h30 à 12h : présentation commentée des chiens présents

De 13h30 à 14h : présentation d’une séance d’éducation de chien de travail (ACTFC et Gendarmerie)

De 14h à 14h30 : démonstration de recherche de personne, par Mantrailing France K9

De 14h45 à 16h30 : démonstration d’obéissance, mordant sportif, agility

De 16h45 à 17h15 : démonstration de recherches en décombres par la commission ACTFC

De 17h15 à 17h45 : démonstration de recherche de personne, par Mantrailing France K9

De 18h à 19h : présentation commentée des chiens présents et des meilleurs de la Régionale d’élevage du club du Berger Australien

