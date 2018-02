JO-2018 : Anaïs Bescond gagne l'or avec Marie Dorin, Simon Desthieux et Martin Fourcade

Martin Fourcade est lui devenu le Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, été et hiver confondus, synonyme de 5e titre personnel. Il devient au passage, l'athlète le plus titré de ces Jeux-2018.

Les Bleus ont devancé la Norvège tenante du titre, en argent. Pour la troisième place, l'Italie a battu l'Allemagne dans la dernière ligne droite, mais les Allemands ont porté réclamation estimant que leur dernier relayeur avait été gêné par l'Italien.

(Avec AFP)