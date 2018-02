JO Pyeongchang – ski de fond : Aurore Jean termine 22e, Anouk Faivre Picon, finit 35e

Sur les quatre Françaises engagées, deux Franc-Comtoises ont tenté d'être sur le podium. Ce dernier a été remporté par quatre athlètes : R. Haga (Norvège) au sommet, C. Kalla (Suède) à la seconde place et M. Bjoergen(Norvège) et K. Parmakoski (Finlande) sur la dernière marche.

C'est le premier titre olympique pour Haga, qui a fêté ses 27 ans lundi. Elle a bouclé ses 10 kilomètres en 25 minutes 00 seconde et 05/100es. Kalla a mis 20.3 secondes de plus et Bjoergen et Parmakoski 31.9 secondes.

Coraline Thomas Hugue a été la meilleure Française, 14e à 1 min 37 sec de Haga. Aurore Jean s'est classée 22e, Anouk Faivre Picon 35e, et Delphine Claudel 56e.

(Avec AFP)