JO Pyeongchang – ski de fond relais : Aurore Jean et Anouk Faivre Picon finissent 12ème

Anouk Faivre-Picon et Aurore Jean ont été rapidement hors-jeu avec un début de course compliqué. Aurore Jean a cassé une canne et a perdu le contact avec les filles.

La Pontissalienne reculait alors dans le deuxième relais et a fini à la 12e place. "Ce qui a été dur, c’était de skier toute seule derrière un groupe que j’ai eu du mal à rattraper. C’était difficile à skier sur cette neige sèche qui ne glisse pas", expliquait-elle en zone mixte pour Nordic Magazine.