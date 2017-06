La codéine, la nouvelle drogue facile d'accès des adolescents

Plus précisément, le Codoliprane et le Klipal sont utilisés par des adolescents pour faire des cocktails. La codéine, qui est un opiacé (molécule de la famille de la morphine ou de l'héroïne) est vendue pour environ 2€ et sans ordonnance. Depuis un an, cette nouvelle drogue mélangée à de l'alcool fait des ravages puisque déjà cinq cas d'intoxications graves et deux décès ont été signalés ces derniers mois.

Une dépendance rapide

Après un usage régulier, le sujet qui en consomme souffre de grandes douleurs et perd le sommeil pendant plusieurs jours. Les utilisateurs sont appelés les "Purple Drank".

Une pétition lancée par une mère de famille après le décès de sa fille

La fille de Christelle Sebo, docteure en pharmacie et chercheur en biologie, est décédée d'une overdose de codéine. Après avoir fait une dépression respiratoire, la jeune fille, élève en 1re S, a fait un arrêt cardiaque.

Cette maman lance une pétition ayant récolté plus de 48 000 signatures à ce jour. Par ce biais, elle souhaite faire interdire la vente libre de la codéine sans ordonnance médicale.

