L'association sportive de l'université de Franche-Comté à la Réunion pour la coupe de France

Quel est votre rôle au sein de l'association ?

"Je suis étudiant en master 1 management du sport à l’Université des Sports de Franche-Comté et également bénévole à l’Association Sportive de l’Université de Franche-Comté. Le projet Trail à l’ASUFC a nécessité six mois de travail pour tous les participants ! Les athlètes pratiquent tous la course à pied et participent à des trails, ils ont commencé à se préparer pour l’événement depuis octobre. Ils ont participé à plusieurs courses comme le Trail N Loue ou le Trail des Forts.

Nous avions deux objectifs à la base du projet : accéder aux podiums et autofinancer le projet. Accompagné de deux professeurs j’ai géré l’équipe tout au long de l’année. Nous avons planifié de nombreuses actions de financement avec les athlètes et trouvé dix partenaires pour cette course ce qui nous a permis de ne rien payer pour ce projet ! Mes missions sont variées : gestion de l’équipe en amont de la course et sur place, relation avec les partenaires et animation de la communication. C’est un gros projet pour notre association, nous sommes en pleine mutation et voulons continuer dans cette dynamique !"

Combien êtes-vous dans l'équipe de l'association sportive universitaire de FC à participer ? Contre combien de concurrents ?

"Nous sommes neuf athlètes de l’ASUFC à nous être déplacer sur l’île de la Réunion pour la Coupe de France Universitaire. L’équipe est composée de huit coureurs, cinq garçons et trois filles ainsi qu’un encadrant" (Antoine Maigrot).

"La Coupe de France Universitaire rassemble plus de 300 participants de toute la France et une dizaine d’internationaux pour le premier trophée international ! On compte une Australienne actuellement leader du championnat du monde de Trail (Lucy Bartholomew), des Espagnols (Jan Margarit Sole, Dvaid Prades Montfort), des Polonais, des Sud-Africains, un Japonais…Cette un record pour ce type d’épreuve universitaire !"





Dans quel état d'esprit êtes-vous avant la course ? Quelles sont les difficultés liées au climat de la Réunion ?

"L’équipe se porte bien. Bien que l’île offre de nombreuses distractions par sa beauté et son énergie, l’équipe reste concentrée sur l’objectif de course. La course de ce lundi 5 Juin 2017 se déroule sur 24 km et 1500 de D+. Nous avons participés à une reconnaissance de sept km jeudi 1er juin et il s’avère que la course sera dure physiquement et mentalement. C’est impressionnant, les athlètes analysent minutieusement le parcours et affinent leur plan de course.

C’est le début de l’hiver sur l’île, le temps est ensoleillé parfois des pluies et les températures sont de 25 degrés. Le climat n’impact pas trop les athlètes, tout est fait pour qu’ils préparent au mieux la course et qu’ils récupèrent bien".