Mobilisation et manifestation étudiante ce jeudi 1er février à Besançon

L'Ameb et l'Intersyndicale enseignante appellent à la mobilisation contre les réformes des études supérieures et donc contre les lois Vidal et Ore. "Nous sommes contre la réforme des études dans le supérieur - sélection en licence, arrêt des compensations des unités d'enseignements, privatisation des facultés, hausse des frais d'inscription, course aux fusions des universités – et contre la réforme du Baccalauréat - Parcousup (successeur d'APB), diminution des possibilités d'orientation, réorientation "forcée" si aucun des vœux acceptés" indique le syndicat étudiant.

Les syndicats lycéens (UNL et SGL, l'Unef, le Snesup-FSU , FO, la CGT, Sud, ainsi que la FCPE (parents d'élèves) réclament également le retrait du projet de loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université. Tous souhaitent que "le baccalauréat reste la seule porte d'entrée" à l'enseignement supérieur. Ils parlent d'une "sélection déguisée d'entrée à l'université". Le projet de loi prévoit en effet des "attendus" pour chaque filière : les bacheliers ne répondant pas à certains prérequis définis au niveau national devraient en amont suivre un parcours d'accompagnement.

Objectif affiché de la réforme : la suppression du tirage au sort dans certaines filières en tension et la réduction du taux d'échec en première année de licence. De leurs côtés, le syndicat étudiant la Fage et le SGEN-CFDT, premier syndicat dans le soutiennent les réformes. En revanche, ils réclament plus de moyens pour la fac.