"Osez l'industrie !" : une action pour découvrir les métiers industriels à Besançon

Les objectifs de ce projet sont de les "sensibiliser ce public aux débouchés potentiels du monde industriel, en s’appuyant sur l'ensemble des structures du réseau de l'UIMM Franche-Comté (à savoir le Pôle Formation, le GEIQ Industries Franche-Comté et l'Ecole de Production de Besançon). Il s'agit notamment "de construire de véritables parcours pédagogiques vers l’emploi industriel", est-il indiqué.

Comment cela se déroule-t-il ?

60 jeunes, vont être dans un premier temps sélectionnés et testés. 22 d'entre eux, "les plus motivés et mobilisés", suivront alors un parcours d'orientation professionnelle, une remise à niveau et deux semaines d’immersion en entreprise.

Une Préparation opérationnelle à l'Emploi (POE) collective pourra être mise en place, avec pour la signature d'un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à la rentrée 2018.

Info +