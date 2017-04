Où sortir à Besançon ? A l'Insolito !

Date d’ouverture : “Le 28 octobre 2016 c’était l’inauguration, on a ouvert mi novembre ensuite”

Gérant : Raphaël Jeambrun

“Chaleureux, original, dynamique..insolite, vu que c’est quand même notre nom.”

En cinq mots, comment décrivez-vous l’ambiance de votre bar ?

“C’est un bar à gin, on a environ 11 variétés de gins. Et parfois on en fait découvrir de nouveaux quand on peut. A côté de ça, on fait aussi des tartines avec que des produits frais.”

Des rendez-vous particuliers ?

“Nous avons les soirées Gin&Juice avec des DJ’s qui viennent mixer dans le bar. C’est généralement le samedi soir.”

Le budget moyen d’une soirée repas-cocktails entre amis à l’Insolito ?

“ Un cocktail et une formule entrée plat, ou plat dessert c’est environ 20€ par personne.”

Quelques choses à rajouter ?

“Nous allons prochainement installé notre terrasse ! Devant le restaurant mais aussi de l’autre côté des rails du tram..”

Jours et horaires d’ouvertures ?

Mardi au samedi 12h-14h

Mardi - Mercredi 19h-22h

Jeudi au samedi 18h-2h

