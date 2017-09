Rentrée 2017 : une cinquantaine de postes à pourvoir en alternance

En lien avec les formations des écoles Est'M (école supérieure du tertiaire et ses métiers) et Pigier, les postes proposés concernent des domaines d’activité variés. Les formations associées à ces postes en alternance vont du BTS au BAC+5, Les entreprises qui recherchent des alternants dans toute la Bourgogne Franche-Comté : principalement autour de Besançon mais aussi sur Pontarlier, Montbéliard, Dijon, Morteau, Lons le saunier, etc.

Par ailleurs, des places disponibles sont également disponibles pour la formation « "Secrétaire médico-administratif(ve)", de niveau BAC.

Ces formations sont disponibles en dehors d'APB (portail admission post-bac), permettant à des jeunes non-satisfaits de leur orientation de valider des titres certifiés et enregistrés au RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles)

LES POSTES EN ALTERNANCE DISPONIBLES