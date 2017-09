Journées nationales de la spéléologie : visite gratuite de la grotte de Saint Vit

Le Groupe Spéléologique du Doubs fera visiter gratuitement la grotte de Saint-Vit le samedi 7 octobre de 13h à 18h et le dimanche 8 octobre de 10h à 18h à l’occasion des Journées Nationales de la Spéléologie.

Petits et grands sans restriction d’âge pourront découvrir 200m de galeries entièrement éclairées et sécurisées. Les spéléologues de l’association auront le plaisir d’expliquer la formation des grottes, de sensibiliser à la fragilité du monde souterrain et partager leur passion et les techniques d’exploration sous terre.

La grotte se trouve à l’extrémité du parc public de Saint-Vit. Il est vivement recommandé de venir avec de vieux vêtements et des bottes. Les casques seront mis à disposition à l’entrée de la grotte.

Une exposition sur le milieu karstique sera également proposée.