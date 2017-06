À peine atterris, les deux sportifs sont déjà souriants et à peine essoufflés "cela s'est relativement bien passé, même avec quelques petits nuages. Nous avons toujours plaisir et à cœur de promouvoir notre discipline", explique Rodolphe Pourcelot.

Sept minutes de vol "sous voile"

"Nous sommes parti à 2.200 mètres d'altitude au niveau de Besançon-La-Vèze, notre club d'appartenance vers 12h55. Le vol en avion a duré sept à huit minutes comme le vol sous voile", précise David Huet, armé de sa caméra pour filmer l'ensemble du saut. C'est d'ailleurs sur ses propres vidéos que "se base le jury qui examine les sauts", a-t-il souligné.

Qu'est-ce que le voile contact ?

"Le voile contact est une discipline. Le but du jeu est de s'accrocher et de mettre les pieds dans les suspentes. Au niveau sécurité il y a des règles. Nous avons une limite à ne pas dépasser qui est celle de 1.000 mètres. Après, nous arrêtons de travailler à deux".

Les deux champions détachent alors leur voile pour finir l'atterrissage seul. "C'est celui du dessus qui gère et pilote. Nous effectuons entre 500 et 600 sauts d'entrainement par an. C'est notre dada", nous faisons cela tous les jours", conclut Rodolphe en repliant sa voile.

Retrouvez les champions du monde ce samedi 24 juin 2017 à 15h aux portes ouvertes "Quartier O2" Tilleroyes-Besançon.