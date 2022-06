115 diplÃ´mes remis aux doctorants par lâ€™universitÃ© Bourgogne-Franche-ComtÃ©

115 diplômes de docteur ont été remis par les directeurs des six écoles doctorales de Bourgogne-Franche-Comté. "Le doctorat est le diplôme universitaire le plus élevé. Il constitue une expérience professionnelle qui permet d'acquérir des compétences scientifiques de haut niveau et des compétences génériques valorisables dans des métiers à responsabilité sur l'ensemble des secteurs socio-économiques", explique l’UBFC.

Pour obtenir ce diplôme, les doctorants suivent une formation de plusieurs années dans une des écoles doctorales de Bourgogne-Franche-Comté:

Environnement-Santé

Carnot-Pasteur

Sciences pour l'Ingénieur et microtechniques

Droit Gestion Sciences économiques et Politiques

Lettres Communication Langues Art

Société Espace Pratiques Temps.

UBFC est la seule université habilitée à délivrer le diplôme de doctorat. Pour définir la politique doctorale en Bourgogne-Franche-Comté et garantir la qualité de la formation, elle s'appuie sur le collège doctoral. Cette instance d'UBFC coordonne, harmonise et fédère les activités des écoles doctorales d'UBFC.