20e étape du Tour de France : Pinot combatif, Pogacar remporte l’étape

On y aura cru pour Thibaut Pinot ! À 13km, le Franc-Comtois a fait un grand numéro dans les Vosges et a été désigné combatif du jour. Il est arrivé premier au Petit Ballon suivi de Pidcock, de Barguil et de Harper. Au 31e kilomètre, Pinot était encore en tête de la course pour encore accélérer le rythme.

Au 49e kilomètre, au sommet du col de la Schlucht, le cycliste local s’est fait largement devancer. L’Italien Ciccone a alors remporté le maillot à pois.

Au sommet du col de la Grosse Pierre, Ciccone a gardé la tête, mais Pinot est revenu dans le groupe de tête en mettant un coup d’accélération, puis une nouvelle attaque à 74 km au sommet pour rejoindre Küng et Madouas.

Au 89e kilomètre, plus de Pinot dans les 10 premiers et il ne parviendra à revenir dans le peloton.

Le vainqueur de l’étape est Pogacar.