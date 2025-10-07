Mardi 7 Octobre 2025
Besançon
Politique Social

80 ans de la Sécurité sociale : la CGT et le PCF organisent un rassemblement public à Besançon

Publié le 07/10/2025 - 10:22
Mis à jour le 07/10/2025 - 09:48

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon le communiqué de presse diffusé par la fédération du PCF du Doubs, cet événement a pour objectif de fêter les 80 ans de la création de la Sécurité Sociale.

Une histoire commune autour d’Ambroise Croizat

Les deux organisations soulignent qu’elles partagent ”sur ce sujet une histoire commune à travers la personnalité d’Ambroise Croizat”, figure historique du mouvement ouvrier français.
D’abord secrétaire général de la fédération CGT de la métallurgie, Ambroise Croizat devient ensuite ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale de novembre 1945 à mai 1947.
Le communiqué rappelle qu’en contact étroit avec les syndicats, celui que l’on surnommait ”le ministre des travailleurs” a ”mis en place notre régime général de la sécurité sociale”, pierre angulaire du modèle social français.

Défendre les principes fondateurs de la Sécurité sociale

Lors du rassemblement, des prises de parole de représentants des deux organisations sont prévues. Celles-ci ”rappelleront le rôle essentiel de cette avancée révolutionnaire qui concerne la société tout entière ”, précise le texte.
Pour la CGT et le PCF, cette commémoration prend une résonance particulière ”dans cette période de crise économique et sociale, où il apparaît plus que jamais nécessaire d’en défendre les principes fondateurs et les sources de financement”.

Un hommage à une conquête sociale majeure

En organisant ce rassemblement symbolique, la CGT et le PCF du Doubs souhaitent rendre hommage à l’héritage d’Ambroise Croizat et à l’esprit de solidarité qui a présidé à la création de la Sécurité sociale en 1945. Les organisateurs appellent ainsi à célébrer une ”avancée révolutionnaire” qui, selon eux, reste au cœur du pacte social français.

anniversaire cgt parti communiste rassemblement sécurité sociale

Publié le 7 octobre à 10h22 par Alexane
