À Belfort, le concours communal des maisons et balcons fleuris est lancé

La Ville de Belfort lance une nouvelle édition de son concours communal des maisons et balcons fleuris. Particuliers et commerçants sont invités à participer en remplissant le bulletin d’inscription, disponible à l’Hôtel de Ville ou en téléchargement sur le site internet de la commune. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 juin 2025, à 17h. De nombreux bons d'achat chez les fleuristes locaux sont à gagner.

Ouvert à tous, le concours célèbre la créativité florale et l’engagement pour un cadre de vie plus beau, plus vert... et plus fleuri ! Que vous “disposiez d’un petit balcon, d’un jardin ou d’une vitrine fleurie, vous pouvez participer... à condition que votre réalisation soit visible depuis la voie publique !” précisent les organisateurs. Voici le détail:

Quatre catégories de participation :

Maison avec jardin visible depuis la rue

Maison individuelle : fenêtres, murs, balcons, terrasses

Logement collectif : fenêtres, murs, balcons

Commerce : hôtels, restaurants, cafés (avec ou sans jardin)

Des critères d’évaluation variés :

Un jury composé de professionnels, d’agents municipaux et

de membres d’associations visitera les lieux fin juin (la date exacte reste confidentielle).

Les critères pris en compte incluent notamment :

L’aménagement paysager et la diversité des plantations

L’harmonie et l’originalité du fleurissement

La valorisation du bâtiment et du cadre de vie

Le respect des ressources naturelles (économie d’eau,choix des contenants...)

La qualité des abords

Des récompenses à la clé :

Les lauréats seront récompensés par des bons d’achat chez les fleuristes et commerçants de Belfort, d’une valeur allant jusqu’à 170 €.

Les prix seront remis lors de l’inauguration du marché aux plantes Couleurs d’Automne, en octobre, au Square de la Roseraie.

Comment participer ?

Il suffit de remplir le bulletin disponible à l’Hôtel de Ville ou en téléchargement sur le site de la Ville, puis de le déposer à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou de le retourner avant le lundi 16 juin 2025 avant 17h par voie postale, à l'adresse suivante:

Hôtel de Ville de Belfort

Concours des maisons fleuries

Place d’Armes – 90020 Belfort Cedex

Infos+

Hôtel de ville de Belfort et du Grand Belfort

Adresse: Place d’Armes, 90200 Belfort Cedex

Tél: 03 84 54 24 24

Téléchargez le bulletin d'inscription ici.