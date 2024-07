À Besançon, des policiers honorés pour leur engagement envers la nation

La cérémonie s’est déroulée en présence de la présidente du conseil départemental du Doubs, Christine Bouquin, la maire de Besançon, Anne Vignot, le procureur de la République de Besançon Étienne Manteaux et du député de la 3e circonscription du Doubs Matthieu Bloch.

Avant de rendre hommage aux policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions, des décorations ont été remises à une vingtaine de fonctionnaires de police. Certaines pour actes de courage et de dévouement afin de "saluer la force et la profondeur de leur engagement au service du public" a expliqué le préfet du Doubs. Et d’autres médailles de la sécurité intérieur, remises au nom du ministre, sont venus reconnaître "un engagement professionnelle de longue durée pour un certain nombre de cadres dans la police nationale investis dans leurs missions" a précisé Rémi Bastille.

Après avoir lu une lettre du ministre de l’Intérieur et rendu hommage aux hommes et aux femmes qui ont perdu la vie ou ont été blessés dans l’exercice de leur métier le représentant de l’État a rappelé l’importance de ce type de cérémonie. Celle-ci vise à rappeler que "les policiers sont les représentants de la république au quotidien dans les rues, le jour, la nuit et il faut leur rendre hommage". Il rappelle enfin l’importance de "marquer le soutien de la nation à leur action parce qu’on a besoin d’eux et ils ont besoin en retour qu’on leur exprime ce soutien, cette affection et ce respect" a-t-il conclu.