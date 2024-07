À Besançon, du coaching parental pour une éducation bienveillante

Maman de deux enfants qu’elle a élevé seule, Marinette Vangoethem a depuis longtemps voulu mettre en place une éducation bienveillante. "À l'époque où j'ai eu mon premier enfant, on ne parlait pas d'éducation bienveillante. J'ai beaucoup lu, fait des suivis avec des professionnels et puis je me suis beaucoup écoutée", précise-t-elle. En tant que médiatrice sociale pendant plus de trois ans, elle a accompagné des enfants et adolescents et leur famille (questions administratives, sur la parentalité, sur le bien-être de chacun).

Elle a ensuite voulu se former au métier de coach en développement personnel et professionnel et s'est installée à son compte en tant que coach parental. Pourquoi ? "Mon entreprise est née suite au constat que les parents ne savent plus comment s'y prendre pour être parents et encore moins pour être de bons parents. Ils ont une foultitude d'informations venant de toutes parts (département, hôpital, pédiatre, famille, les amis, les instituteurs etc.). Ils ne savent plus comment faire et sont de plus, culpabilisés par les personnes citées précédemment".

Qu'est ce qu'un coach parental ?

"Un coach parental s’appuie sur les capacités et ressources du parent. Sa mission est d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants, via une approche empathique. Il vise à un équilibre familial durable", nous explique Marinette qui poursuit : "A travers les séances de coaching, les parents abordent les problématiques ou questionnements qu’ils rencontrent. L’objectif commun est de décrypter les besoins et attentes de la famille afin que chacun puisse trouver sa place au sein de l’entité familiale".

La coach indique également que ces échanges s’inscrivent dans une "démarche bienveillante". Le tout "sans jugement" : "Mon objectif n’est pas de vous donner une recette miracle, mais plutôt de vous épauler dans votre cheminement" et d'amener davantage "de communication bienveillante et d'éducation bien traitante au sein de la famille", précise Marinette.

