À Besançon, la Banque populaire ouvre une nouvelle agence dédiée

Le distributeur Auchan, longtemps fleuron de la galaxie Mulliez, connaît des difficultés depuis plusieurs années et s'apprête à présenter mardi 5 noevmbre 2024 aux représentants de ses salariés en France un projet de plan social d'ampleur, qui pourrait menacer environ 2.300 emplois. En Franche-Comté, on compte deux magasins et un drive de cet enseigne.