À Besançon, plus d’une centaine de personnes réunies pour l’hommage au cycliste parisien tué

Au cours du rassemblement, un texte a été lu à la mémoire de Paul Varry, membre actif de l’association Paris en selle, par l’association vélo Besançon.

"Mardi soir, Paul a été tué par un automobiliste après une altercation alors qu’il circulait à vélo. Il avait 27 ans. Il était membre de l’association Paris en Selle, et militait pour une ville où tout le monde puisse se déplacer en sécurité. Nous sommes sous le choc, tristes, en colère.

Nos pensées vont évidemment à la famille et aux proches de Paul. Aucun mot ne pourra atténuer leur douleur et leur profond chagrin.

Ce drame résonne chez beaucoup d’entre nous. En tant que cyclistes, nous avons toutes et tous déjà été victimes de la violence motorisée : le coup de klaxon, les insultes, l’intimidation, les dépassements à brûle-pourpoint voire plus... Cette violence motorisée est largement banalisée et tolérée par les pouvoirs publics. Aujourd’hui, cette violence motorisée tue.

Nous rendrons hommage à Paul ce samedi 19 octobre. Cet hommage est un message à nos dirigeant·e·s : stop aux violences motorisées. Il est temps d’entendre la réalité de notre quotidien et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un nouveau drame !

Nous ne pouvons plus tolérer cette banalisation de la violence sur la route. Comme tout usager de la route, les cyclistes et les piétons, qui choisissent des modes de transport durables et respectueux de l’environnement, ont un droit fondamental à la sécurité. Ce droit ne devrait jamais être un sujet de débat ou une option mais une réalité incontestable.

Il est impératif que le développement des aménagements cyclables ne soit plus perçu comme un

choix optionnel, mais comme une priorité absolue. Piétons et cyclistes sont des usagers vulnérables qui doivent pouvoir se déplacer en toute sécurité. Nous avons besoin de politiques audacieuses, de projets concrets et d'engagements fermes pour protéger la vie de toutes et tous.

Nous en appelons donc au Gouvernement et aux parlementaires pour qu’ils prennent des mesures concrètes et efficaces afin de garantir la sécurité dans nos rues et sur nos routes de toutes et tous, et en particulier des cyclistes et des piétons".