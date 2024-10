À Besançon, une manifestation pour s’opposer au développement des centrales éoliennes et solaires

Le Réseau Energies Terre et Mer demande "un arrêt du développement de l'éolien et du photovoltaïque plein champ" et de ce qu'ils appellent un "gaspillage d'argent public". Sur la pétition lancée sur change.org, on peut lire que " l’arrêt du programme économiserait aux Français plusieurs centaines de Milliards € d’argent public sur les 25 prochaines années" et que "les centrales éoliennes et solaires déséquilibrent le système énergétique".

En contrepartie, le Réseau Energie Terre et Mer indique que "d’autres énergies renouvelables produites en France et de moindre impact ont été évaluées dans 45 départements français avec un potentiel de développement de 500/600 TWh en 2050, sont simples à développer et équilibrées sur les territoires…"