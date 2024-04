À deux jours du départ, tout ce qu’il faut savoir sur la Classic Grand Besançon Doubs

À deux jours du top départ de la Classic Grand Besançon Doubs qui aura lieu le vendredi 12 avril 2024, les organisateurs ont confirmé la présence de plusieurs coureurs susceptibles de s’illustrer lors de cette course tant attendue des Bisontins amateurs de la petite reine. On fait le point sur toutes les infos utiles de la course.

La Classic Grand Besançon sera ce vendredi, la première épreuve du triptyque franc-comtois avec le Tour du Jura (13 avril) et le Tour du Doubs (14 avril). Les coureurs s’élanceront de l’esplanade des Droits de l’homme pour un départ fictif dès 11h20 avant un départ réel dès 11h40 route de Marchaux.

La première difficulté de ce parcours sera la côte de Marchaux (470 m) au km 13 avant la côte d’Épeugney (464 m) au km 91 avant une arrivée "casse patte" au belvédère de Montfaucon après une double ascension de la Malate (556 m) au terme de plus de 171 km et 3.000 m de dénivelé positif. Les premiers coureurs seront attendus vers 16h à l'arrivée, avec un début de protocole dès 16h30.

Au final un parcours qualifié "d’exigeant" par les organisateurs de par la présence de nombreuses "petites côtes". Un profil de course qui devrait notamment permettre aux puncheurs, et autres grimpeurs de s’illustrer.

Les coureurs à suivre

Parmi les coureurs justement, l’organisation a confirmé la présence de coureurs à suivre de très près comme :

David Gaudu (Groupama - FDJ), 4e du Tour de France 2022, vainqueur de deux étapes de la Vuelta a España 2020, 3e de Liège-Bastogne-Liège 2021, 2e de Paris-Nice 2023.

Lenny Martinez (Groupama - FDJ), vainqueur du CIC Mont Ventoux 2023, de la Classic Var 2024 et du Trofeo Laigueglia 2024, 2e de la Classic Grand Besançon Doubs 2023.

Guillaume Martin (Cofidis), meilleur grimpeur de la Vuelta a España en 2020, 8e du Tour de France 2021 et 10e en 2023, 3e du Tour du Jura 2023.

Michael Woods (Israel - Premier Tech), vainqueur d'une étape du Tour de France 2023 et de deux étapes de la Vuelta a España (2020 et 2018), 2e de Liège-Bastogne-Liège 2018.

Jesus Herrada (Cofidis), vainqueur de trois étapes de la Vuelta a España (2023, 2022 et 2019), du Tour du Doubs 2023 et de la Classic Grand Besançon Doubs en 2022.

Thomas de Gendt (Lotto Dstny), vainqueur d'étapes sur le Tour de France et le Giro d'Italia, Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale), vainqueur d’une étape du Tour de France 2020 et vainqueur du Trofeo Laigueglia 2023, ou encore Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale), qui évoluera sur ses terres, se présenteront également comme de sérieux prétendants. Le régional de l’étape connapît d’ailleurs bien l’arrivée et devrait bénéficier d’un soutien de taille puisqu’il réside à Montfaucon.

Autres coureurs passés par la région, Fabien Doubey (TotalEnergies) ancien membre du CC Étupes tout comme Thomas Devaux (Philippe Wagner/Bazin), Théo Delacroix (St Michel-Mavic-Auber 93) et enfin Léo Bouvier (Bike Aid) ancien pensionnaire de l'AC Bisontine, devraient également être présents sur cette Classic Grand Besançon Doubs.

En revanche, Victor Laffay (Decathon, AG2R La Mondiale Team), le vainqueur de l’année dernière est blessé à un genou et n’a toujours pas repris la course sous ses nouvelles couleurs. Il ne sera donc pas présent cette année à Besançon pour défendre son titre.

À noter que la course sera diffusée en intégralité sur la chaîne L’Équipe.

Les équipes

UCI WorldTeams

Arkéa - B&B Hotel (France)

Cofidis (France)

Decathlon AG2R Team (France)

Groupama - FDJ (France)

UCI ProTeams

Burgos BH (Espagne)

Caja Rural Seguros RGA (Espagne)

Equipo Kern Pharma (Espagne)

Euskaltel Euskadi (Espagne)

Israel Premier Tech (Israël)

Lotto DSTNY (Belgique)

TotalEnergies (France)

UNO-X Mobility (Norvège)

VF Group Bardiani CSF Faizane (Italie)

Team Novo Nordisk (Norvège)

UCI Continental Teams

St Michel Mavic Auber 93 (France)

CIC U Nantes Atlantique (France)

Van Rysel Roubaix (France)

Nice Metropole Cote d’Azur (France)

Philippe Wagner / Bazin (Belgique)

Bike Aid (Allemagne)

Le parcours

L’arrivée à Montfaucon

Le profil de la course

Les meilleurs spots pour observer le passage des coureurs

Les côtes sont bien souvent les meilleurs endroits pour observer le plus longtemps possible le passage des coureurs du fait de leur allure plus réduite. Les côtes de Marchaux, d'Épeugney et de la Malatte risquent donc d'être des points de ralliement importants pour les spectateurs sans oublier bien sûr l'arrivée à Montfaucon. Mais ces points ne seront pas forcément les plus accessibles puisque les axes routiers seront fermés très tôt en raison du passage des coureurs. Le mieux est encore de choisir son emplacement selon les horaires de passages des coureurs qui sont à retrouver en ligne.

Des navettes gratuites pour rejoindre l'arrivée

Afin de permettre aux spectateurs d'assister à l'arrivée du peloton à Montfaucon sans souci de stationnement, Grand Besançon Métropole met en place un service navette gratuite depuis Besançon : Départ de Besançon à 13h15. Rendez-vous à 13h00 sur l'aire de retournement des bus à l'extrémité du parking Chamars. Arrivée à Montfaucon vers 13h45. Retour de Montfaucon à 17h pour une arrivée prévue à Besançon vers 17h30. Réservations en ligne.

Classic Grand Besançon

Vendredi 12 avril 2024

171,3 km entre Besançon et Montfaucon

3.000 m de dénivelé +

Principales difficultés :