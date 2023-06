À la découverte des missions du Département avec le Doubs Day à Besançon

Les 24h du Temps et Grandes Heures Nature se tiennent cette année durant le même week-end. Une opportunité pour donner à la fête des savoir-faire horlogers une tonalité sportive en s’intéressant de près à la métrologie sportive, mais aussi à tout ce qui relie le temps et le sport... Les 24h du Temps ont été inaugurées ce samedi 17 juin et se poursuivent dimanche.