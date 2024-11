À Morteau, les séniors de plus de 75 ans recevront un colis de Noël de la ville

Les personnes âgées de 75 ans et plus, habitant à Morteau, seront visitées au mois de décembre 2024 et recevront un colis de Noël de la part de la municipalité.

La Ville de Morteau et son CCAS mettent en place tout au long de l'année des actions pour le ”bien-vieillir” et depuis Noël de l'année 2021, le maire, Cédric Bôle, la conseillère en charge des affaires sociale et service à la population, Marie Bonnet, les conseillers municipaux, les membres du conseil d'administration du CCAS, les bénévoles de l'association du Repas des rois et du Réseau Pass'âge rendent visite à tous les aînés de 75 ans et plus pour assurer une veille, favoriser le bien-être des personnes âgées et leur souhaiter de belles fêtes de fin d'année.

Cette année, Jacoulot Primeurs a proposé un petit assortiment de produits de qualité, offert par la Ville, qui sera apporté aux aînés entre le 1er décembre et le 5 janvier.

Le CCAS a recensé toutes les personnes d'après la liste électorale de Morteau. Aussi, les personnes qui ne sont pas inscrites sont invitées si elles le souhaitent, à se faire connaître auprès du CCAS de Morteau, 6 Rue Barral au 03 81 68 56 86 ou ccas@morteau.org pour recevoir leur colis de Noël.