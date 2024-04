Anne Falga élue présidente du Modem du Doubs

Laurent Croizier, député du Doubs et conseiller municipal Modem à Besançon, passe le relais à Anne Falga après trois mandats à la tête du mouvement, apprend-on mardi 2 avril 2024.

Pour rappel, Anne Falga a été chef de projet développement économique dans l'équipe du candidat La République En Marche, Eric Alauzet lors de sa candidature à la mairie de Besançon en 2020.

"Forte d’un parcours professionnel à l’international, elle est spécialiste des questions économiques et de réindustrialisation. Anne Falga accompagne des entreprises industrielles de Franche- Comté dans leur développement et leurs implantations depuis plus de 15 ans", explique dans un communiqué le Modem du Doubs.

Pour Anne Falga, cette élection "survient à un moment clé" de la vie démocratique, les élections européennes : "Je mettrai toutes mes forces pour engager le Modem du Doubs. Face à l’imposture de l’extrême droite qui n’apporte aucune solution, ma première mission est de mobiliser les Doubiennes et les Doubiens autour des enjeux européens. Nous devons convaincre de l’importance d"élire des députés capables de répondre aux défis immenses auxquels l’Union Européenne fait face. Défense, agriculture, réindustrialisation, climat, questions migratoires, autant d’enjeux qui ne peuvent être traités qu’à l’échelle européenne. Le repli sur soi est voué à l’échec", explique-t-elle.