Anniversaire des attaques terroristes en Israël : le ministre de l’Intérieur appellent les préfets à prendre des mesures

PUBLI-INFO • Chaque année, le 4 octobre se déroule la Journée mondiale des animaux, dédiée à tous les animaux sans exception. Cette journée permet d’attirer l’attention des politiques et des citoyens sur le bien-être animal, leurs conditions de vie, la maltraitance, l’abandon, l’expérimentation, l’élevage intensif, etc. Pour la première fois à Besançon, samedi 5 octobre 2024, des animations, conférences, exposition et des stands associatifs accueilleront le public à l’Hôtel de ville de 10h00 à 17h30. Un rendez-vous à l’initiative de Marie-Thérèse Michel, conseillère municipale déléguée à la Condition animale.