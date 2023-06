Après un mois de fermeture, la déchetterie des Tilleroyes rouvre ses portes

Depuis quelques années, saison chaude rime avec sécheresse sur le territoire bisontin. Des épisodes de plus en plus intenses qui altèrent sévèrement la biodiversité, les territoires et la qualité de vie de ses habitants. Geoffrey Darmencier, directeur du département Transition écologique de la Ville de Besançon, décrypte pour nous les symptômes, les enjeux et les solutions possibles pour faire face à ces bouleversements. Interview.