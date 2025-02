Armées : le Cirfa de Besançon rouvre son accueil et dresse un panorama du recrutement en Franche-Comté

Depuis le début de l’année 2025, le centre d’information et de recrutement des forces armées (Cirfa) de Besançon a rouvert son accueil. Il est désormais possible de venir s’informer sur les opportunités de carrière au sein des armées du lundi au vendredi avec ou sans rendez-vous à l’accueil situé au 64 rue Bersot. L’occasion pour nous de rencontrer les différents chefs de Cirfa basés à Besançon et de faire avec eux un point recrutement.

À Besançon, le Cirfa propose depuis 2009 des possibilités de recrutement interarmées. Il est donc capable d’informer, d’orienter et d’enregistrer des candidatures de recrutement aussi bien pour les métiers de l’armée de Terre, que de l’Air ou encore de la Marine nationale. L’entrée y est libre du lundi au vendredi, ce qui permet notamment au visiteur de venir spontanément rencontrer un conseiller et "d’avoir accès à l’information quand il le souhaite" et non plus uniquement sur rendez-vous, nous explique la capitaine Alice Chagneau.

Ce lieu de contact direct permet d’orienter les visiteurs, de répondre à leurs questions et de les accompagner dans leurs démarches pour obtenir des informations personnalisées en vue d’un éventuel recrutement au sein des forces armées. Chaque arme gère ensuite son propre recrutement.

Autrefois conseillère communication du général de Première division, la capitaine Alice Chagneau est depuis le 17 juin dernier la nouvelle cheffe du Cirfa armée de Terre. Un léger changement de voie mais qui comporte des similitudes avec son précédent poste, l’objectif étant cette fois de mettre à profit ses connaissances en communication afin de poursuivre la dynamique du recrutement en Franche-Comté. En 2024-2025, le Cirfa de Besançon a atteint ses objectifs de recruter "environ 250 jeunes sur la Franche-Comté", un résultat "plutôt satisfaisant" pour la capitaine Chagneau.

Chef du bureau Air du Cirfa, le major Sébastien Obser quant à lui peut se targuer d’appartenir à l’armée la plus féminine. Avec ses 25% d’effectif féminin, l’armée de l’air attire davantage les femmes qui sont présentes dans l’ensemble des spécialités. Sur les 4.000 postes à pourvoir nationalement le major a réalisé en 2024 54 signatures de contrat en Franche-Comté, ce qui est pour lui "très très bien". Son principal argument étant d’essayer de faire comprendre au jeune qu’il a en face de lui en entretien qu’il va peut-être "faire un métier ordinaire mais dans un cadre extraordinaire".

Le premier maître Joël Echenoz est quant à lui à la tête du bureau recrutement de la Marine au Cirfa de Besançon. La Marine non plus ne peine pas à recruter puisque l’objectif des 4.200 postes a également été atteint en 2024.

S'adapter à la "génération zapping"

Autrefois avancé comme un argument, les contrats longs de l’armée peuvent aujourd’hui être un frein pour tenter d’attirer les jeunes plus adeptes des contrats sans engagement. Avec dans l’armée de Terre des contrats de 6,5 ans en moyenne, l’armée s’est "adaptée à cette génération « zapping »" et propose désormais des "contrats un peu plus courts" nous explique la capitaine Chagneau. De même que si le Cirfa de Besançon recrute dans toute la France, pour l’armée de Terre, "on essaye de privilégier des régiments assez proches du foyer familial notamment pour les plus jeunes".

À noter également que l’armée recrute "et forme" insiste la capitaine. Avec 20% du temps de carrière consacré à de la formation, il est donc possible d’être formé et de changer de métier au sein même de l’armée. Ouvert y compris aux personnes sans diplôme, l’armée permet également d’évoluer grâce à l’escalier social : "on a des jeunes qui s’engagent sans diplôme et qui terminent officiers" nous confirme Alice Chagneau.

Tous profils recherchés

Pour s’engager, il faut avoir entre 17 et 30 ans (32 pour l’armée de Terre, 27 ans maximum pour le recrutement des pilotes). L’âge maximum a été reculé afin notamment de "permettre aux gens de faire des études ou alors de se découvrir un peu plus tard et prendre un virage complet dans une carrière professionnelle" nous précise le major Obser. D’ailleurs, "l’image du cancre à qui on dit tu ne fais rien à l’école, tu seras militaire c’est terminé ça, on veut du diplôme maintenant", surtout dans les postes spécifiques ajoute encore le major. Les tests de sélection permettent, par ailleurs, de choisir les soldats qui ont le meilleur profil physique, psychologique et comportemental.

Parmi les autres conditions pour intégrer l’armée, il faut également être de nationalité française, avec ou sans diplôme, avoir effectué sa journée défense et citoyenneté (ex JAPD), avoir un casier judiciaire vierge et voir été reconnu médicalement apte lors des évaluations.

Le recrutement en chiffres

Armée de terre

130.000 hommes et femmes

16.000 postes à pourvoir dans 16 grands domaines d’activités et 5.000 réservistes.

117 spécialités.

de 500 métiers.

Armée de l’Air

51.000 hommes et femmes

4.000 postes à pourvoir dans 13 domaines différents

de 50 métiers

Marine nationale

39.000 marins hommes et femmes

4.000 postes à pourvoir dans 4 environnements d’emploi

80 métiers

CIRFA de Besançon