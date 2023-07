Au centre-ville de Besançon, la rue Gambetta reprend forme…

Depuis environ un an, la rue Gambetta et tout ce qui la compose, que ce soit ses habitants, ses professionnels, ses étudiants, ses passants ou sa chaussée, est particulièrement malmenée par toute sorte des marteau-piqueur, pelleteuses et autres outils bruyants. Depuis le 24 juillet, cette rue est devenue (un peu) plus calme et ressemble progressivement à quelque chose…

Si la partie de la rue Gambetta située entre la rue Proudhon et la rue des Granges est encore sans dessus dessous, la portion située entre l’avenue Cusenier et la rue Proudhon reprend forme, mais ne ressemble pas du tout à ce qu’elle était, conformément au projet de Grand Besançon Métropole de ”requalification de l’îlot République” dans lequel fait partie le réaménagement de la rue Gambetta. Ainsi, les trottoirs ont disparu et les places de stationnement auto aussi pour laisser place à parkings vélo. Avec ses pavés, la rue Gambetta ressemble davantage aux rues du centre-ville, où le piéton est prioritaire et où la voiture ne l’est plus.

L’un des objectifs de cette transformation était également sa végétalisation. Dans ce cadre, de grands bacs rectangulaires, pour le moment remplis uniquement de copeaux de bois, recevront prochainement des végétaux.

Pour rappel, la circulation est interdite entre la rue de la République et la rue Gambetta et entre la rue Gambetta et la rue Courbet jusqu'au 28 juillet 2023.