Au CIRFA de Besançon, 17 nouveaux engagés séduits par l’armée

Cette semaine, à l’occasion du salon Micronora qui s'est déroulé du 24 au 27 septembre 2024 à Besançon, maCommune.info vous proposait une série de articles et/ou vidéos mettant un coup de projecteur sur quatre entreprises qui ont fait et font encore aujourd'hui l’histoire des microtechniques et de l’horlogerie à Besançon et dans le Grand Besançon. Retour sur les entreprises Silmach, UND, Roland Bailly SAS et Fralsen.