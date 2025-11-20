Jeudi 20 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Justice

Au procès Péchier, l'arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans, opéré des amygdales

Publié le 20/11/2025 - 11:13
Mis à jour le 20/11/2025 - 11:08

C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a commencé jeudi 20 novembre 2025 à se pencher sur le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales. L'enfant a survécu après deux jours de coma et cinq jours en réanimation.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Le 22 février 2016, Tedy se trouve à la clinique Saint-Vincent de Besançon pour une opération des amygdales. L'intervention n'aura jamais lieu: "Il entre au bloc à 13h30, va faire son arrêt cardiaque dans les 10 minutes", a déroulé devant la cour Olivier Verguet, le directeur d'enquête. 

"Un arrêt cardiaque chez un enfant", c'est d'une "rareté absolue", a souligné le policier.  "Sans antécédents particuliers", Tedy avait "déjà été opéré un an plus tôt pour les végétations et tout s'était passé le plus naturellement du monde", a-t-il observé. L'arrêt cardiaque est déclaré à 13h40, le Dr Péchier arrive à 13h41 pour aider à sa réanimation. La situation est alors "très très catastrophique" et lorsque le Samu arrive, l'enfant est en arrêt cardio-respiratoire, décrit M. Verguet. Transféré au CHU, le petit garçon "va s'en sortir, fort heureusement" mais cette situation a "véritablement choqué la communauté médicale" et laissé les médecins dans "l'incompréhension". Des experts évoquent des hypothèses d'intoxication à la lidocaïne et au potassium.

La colère des parents intacte

Près de dix ans plus tard, la colère des parents de Tedy, convaincus qu'il a été empoisonné, est intacte. Ce cas "va peut-être susciter quelques tensions", "j'entends que l'audience se déroule dans le calme", a mis en garde la présidente de la cour, Delphine Thibierge, en ouvrant les débats jeudi.

Un autre cas doit également être évoqué jeudi, celui de Laurence Nicod, 49 ans, décédée en avril 2016 après un arrêt cardiaque lors d'une opération de l'épaule à la clinique Saint-Vincent. L'autopsie avait révélé une intoxication à la mépivacaïne et au tramadol.

Au total, Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé pour 30 empoisonnements dont 12 mortels. Le verdict est attendu le 19 décembre 2025.

(AFP)

anesthesiste assises décès empoisonnement frédéric péchier procès

Publié le 20 novembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

“Absence systématique” : Péchier mis en cause pour son désengagement lors des réunions sur les cas suspects

"L'absence systématique" de Frédéric Péchier aux réunions organisées pour discuter des arrêts cardiaques suspects dans une clinique de Besançon où il travaillait était vendredi 14 novembre 2025 l'objet du douzième interrogatoire de l'accusé, jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, par la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 14 novembre à 18h15 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé conteste le récit d’une patiente

"Elle a pu se tromper" : le Dr Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts, a fermement contesté lundi 10 noveùbre 2025 devant la cour le récit d'une patiente victime en 2015 d'un arrêt cardiaque au bloc, et qui a raconté qu'il était venu à son chevet juste avant son anesthésie.

anesthesiste assises frédéric péchier procès
Publié le 11 novembre à 09h21 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : après les arrêts cardiaques, la cour sur la piste du crime par hémorragie   

"L'empoisonneur" a-t-il voulu changer de méthode pour moins attirer l'attention? Au procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, les assises du Doubs ont commencé jeudi 23 octobre 2025 à examiner deux cas qui dénotent parmi les 30 retenus au total : les patients concernés n'ont pas subi un arrêt cardiaque, mais une hémorragie massive.

cour d'assises frédéric péchier procès
Publié le 23 octobre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’ex-anesthésiste n’hésite pas à enfoncer l’une de ses collègues

Empoisonner des patients au bloc opératoire pour nuire à l'anesthésiste chargée de les endormir? "C'est délirant", a balayé mercredi 22 octobre 2025 devant la cour d'assises de Besançon l'accusé Frédéric Péchier, sans cacher pour autant son peu d'estime pour la collègue concernée.

1
anesthesiste clinique décès empoisonnement frédéric péchier mort randall schwerdorffer
Publié le 23 octobre à 09h00 par Alexane
Besançon
Justice Santé

Au procès Péchier, une anesthésiste “dévastée” par l’arrêt cardiaque de ses patients

Autrefois "pétillante", elle a quitté la clinique "dévastée" après l'empoisonnement présumé de sept de ses patients: le "lourd tribut" payé par une ancienne collègue de Frédéric Péchier, qu'il aurait en outre voulu évincer, a été au centre des débats lundi 20 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 21 octobre à 08h18 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procés Péchier : syndrome rarissime ou empoisonnement, une double énigme médicale à la barre

Syndrome rarissime, ou intervention malveillante ? La cour d'assises du Doubs, qui juge l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier pour 30 empoisonnements, a remonté le temps jeudi 9 octobre 2025 pour tenter d'expliquer les arrêts cardiaques de deux patients en 2009 dans une clinique de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 10 octobre à 08h27 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : un mois de procès et une défense fragilisée

Une défense ébranlée et un comportement abrupt à l'audience : après un mois de procès, l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier clame toujours son innocence dans 30 cas d'empoisonnements de patients, dont 12 mortels. Cet homme de 53 ans est soupçonné d'avoir frelaté des poches de produits anesthésiants de patients âgés de 4 à 89 ans afin de provoquer un arrêt cardiaque, dans deux établissements de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 7 octobre à 14h58 par Alexane

Justice

Besançon
Justice

Au procès Péchier, l’arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans, opéré des amygdales

C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a commencé jeudi 20 novembre 2025 à se pencher sur le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales. L'enfant a survécu après deux jours de coma et cinq jours en réanimation.

anesthesiste assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 20 novembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice Politique

Statue de Jenny d’Héricourt à Besançon : le procureur de la République ouvre une enquête

Le Mouvement Franche-Comté a annoncé le 18 novembre 2025 par voie de communiqué, que le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête à la suite d’une plainte déposée pour des faits de favoritisme concernant la statue de Jenny d’Héricourt installée place de la Révolution à Besançon depuis le 5 mars dernier.

anne vignot féminisme jean-philippe allenbach jenny d'héricourt mouvement franche-comté sculpture statue
Publié le 19 novembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Justice

Affaire Fousseret-Cordier : Anne Vignot se joint à la demande d’appel du parquet

Le 5 novembre dernier, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe de l’ancien maire Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier pour prises illégales d’intérêt et détournement de fonds publics. Le parquet avait aussitôt déposé une demande d’appel du jugement le 7 novembre 2025. Représentée par Anne Vignot, la Ville de Besançon a suivi le parquet dans la demande d’appel. 

alexandra cordier appel jean-louis fousseret licenciement parquet tribunal correctionnel
Publié le 18 novembre à 10h52 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Absence systématique” : Péchier mis en cause pour son désengagement lors des réunions sur les cas suspects

"L'absence systématique" de Frédéric Péchier aux réunions organisées pour discuter des arrêts cardiaques suspects dans une clinique de Besançon où il travaillait était vendredi 14 novembre 2025 l'objet du douzième interrogatoire de l'accusé, jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, par la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 14 novembre à 18h15 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé conteste le récit d’une patiente

"Elle a pu se tromper" : le Dr Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts, a fermement contesté lundi 10 noveùbre 2025 devant la cour le récit d'une patiente victime en 2015 d'un arrêt cardiaque au bloc, et qui a raconté qu'il était venu à son chevet juste avant son anesthésie.

anesthesiste assises frédéric péchier procès
Publié le 11 novembre à 09h21 par Hélène L.
Besançon
Justice

Le parquet de Besançon fait appel après la relaxe de Jean-Louis Fousseret et d’Alexandra Cordier

Le parquet de Besançon a annoncé, ce vendredi 7 novembre, sa décision de faire appel du jugement ayant conduit à la relaxe de l’ancien maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, et de son ex-collaboratrice, Alexandra Cordier. Tous deux étaient poursuivis pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics dans une affaire datant de 2019.

alexandra cordier appel jean-louis fousseret licenciement parquet tribunal correctionnel
Publié le 7 novembre à 14h37 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier relaxés par le tribunal correctionnel de Besançon

Le parquet de Besançon avait été saisi en juillet 2024 d’un signalement de la procureure financière de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté. Ce signalement a été effectué à l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Besançon, qui a révélé des faits susceptibles, selon la procureure, de constituer une prise illégale d’intérêt et un détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé Alexandra Cordier et Jean-Louis Fousseret ce 5 novembre 2025.

alexandra cordier jean-louis fousseret tribunal correctionnel
Publié le 5 novembre à 15h53 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : après les arrêts cardiaques, la cour sur la piste du crime par hémorragie   

"L'empoisonneur" a-t-il voulu changer de méthode pour moins attirer l'attention? Au procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, les assises du Doubs ont commencé jeudi 23 octobre 2025 à examiner deux cas qui dénotent parmi les 30 retenus au total : les patients concernés n'ont pas subi un arrêt cardiaque, mais une hémorragie massive.

cour d'assises frédéric péchier procès
Publié le 23 octobre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’ex-anesthésiste n’hésite pas à enfoncer l’une de ses collègues

Empoisonner des patients au bloc opératoire pour nuire à l'anesthésiste chargée de les endormir? "C'est délirant", a balayé mercredi 22 octobre 2025 devant la cour d'assises de Besançon l'accusé Frédéric Péchier, sans cacher pour autant son peu d'estime pour la collègue concernée.

1
anesthesiste clinique décès empoisonnement frédéric péchier mort randall schwerdorffer
Publié le 23 octobre à 09h00 par Alexane
France
Justice

Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison où il sera incarcéré, une première historique

L'ancien président Nicolas Sarkozy a quitté mardi matin son domicile pour se rendre à la prison parisienne de la Santé pour y être incarcéré, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, une détention inédite dans l'histoire de la République. Une demande de mise en liberté a d'ores et déjà été déposée par ses avocats.

nicolas sarkozy président de la république prison
Publié le 21 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 2.65
légère pluie
le 20/11 à 12h00
Vent
3.41 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
92 %
 