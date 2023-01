Avec Kippimin, l’univers manga s’installe au coeur de la boucle

Récemment installée au 56 rue des Granges, la boutique Kippimin propose une gamme de produits dérivés de l'univers manga qui s'adresse aussi bien aux passionnés qu'aux amateurs, petits et grands.

Ouvert en décembre dernier, le commerce d’Alexandre Akkus, originaire de Besançon, attire déjà bon nombre de curieux mais surtout des connaisseurs de l’univers manga et animés japonais. Répartie sur 40m2, la boutique au design sobre et élégant, met en avant des figurines colorées issues d’animés très connus de la génération Z comme Dragon Ball, Yu-Gi-Oh ou encore Sailor Moon.

"Ça manquait à Besançon"

Lorsqu'il travaillait dans des magasins de jouets, Alexandre a pu remarqué que, si certaines enseignes bisontines proposaient bien des ouvrages de mangas, peu étaient spécialisées dans les produits dérivés de ceux-ci. Il a alors décidé de sauter le pas et d’ouvrir son commerce qui propose des figurines de diverses tailles, des peluches ou encore des cartes à jouer. On y trouve également des maquettes, ici de dinosaures, apparemment redevenues à la mode grâce au confinement. "Les gens ont redécouvert le plaisir de faire quelque chose de leurs mains et à quel point c’est gratifiant" nous confie le gérant.

Dans son commerce, le gérant vend donc "des produits qui me plaisent" destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Car si la boutique propose principalement des objets de collection et donc limités, le vendeur concède néanmoins que "cela reste des jouets, ce n’est pas péjoratif de le dire". Les jeunes prennent d’ailleurs selon lui, tout autant plaisir que les grands à collectionner leurs figurines préférées. D’autant plus que l’objet, s’il est bien conservé, peut prendre de la valeur avec le temps pour éventuellement être revendu. Alexandre y voit là "une manière de consommer le jouet autrement".

Il dispose pour l'instant d'environ 250 produits directement importés du Japon grâce à un distributeur, "car c’est le lancement, mais j’aimerais rapidement arriver à 500/600 références".

La France, deuxième consommateur de manga au monde

Si au japon, l’univers manga est une institution, en France il est pus discret mais néanmoins populaire. Avec des ventes qui augmentent régulièrement (54% en dix ans), la France est le deuxième pays au monde qui lit le plus de manga derrière le Japon. D’ailleurs, 71% des livres achetés grâce au pass culture (pour les 15-18 ans) sont des mangas.

Des données qui ne pouvaient que conforter Alexandre Akkus dans son choix d’ouvrir une telle boutique. Passionné de mangas, l’univers est pour lui, "aussi riche que le cinéma, il y a tellement de genres différents qu’il y en a forcément un qui nous plait".

Le gérant espère intégrer les prochains Bug Days, la convention bisontine de Pop Culture pour se faire connaître davantage aux Bisontins. Il projette également de proposer à l’avenir des MasterClass ou encore des tournois en lien avec la boutique des Jeux de la Comté.

Infos +