Basket : le BesAC sollicité pour réintégrer la N1

Ce repêchage était espéré de tous les amoureux du basket et des supporters du BesAC. Cette fois, on n'en est plus très loin. Et c'est une excellente nouvelle, se réjouit le BesAC dans un communiqué du 11 juillet 2024.

Cette année, dans un contexte très particulier de clubs qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas financièrement (re)partir ou en Pro B (Métropolitains, Lille) ou en N1 (Pont de Cheruy, Rueil, Le Cannet), la porte était entrouverte pour un possible repêchage. Mais il a fallu du temps pour que tout s'officialise.

Sachant qu'Evreux et Chartres ont été invités avec succès à passer administrativement de N1 en Pro B, on savait qu'une place restait libre après les trois repêchages de Poissy, Berck et Lorient. Et cette quatrième place est donc offerte au BesAC.

Avec nécessité pour que ce soit officiel de réussir, tout prochainement à Paris, le passage devant la Commission de Contrôle de Gestion (CCG). Ce pour quoi les dirigeants bisontins, Vincent Cartier le président en tête, se montrent sereins.

L'affaire semble très bien engagée. Du côté du BesAC, on est parti pour quelques jours supplémentaires de patience, mais teintée d'un très fort optimisme.

(Communiqué)