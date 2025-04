Belfort : des tracts RN présentant Le Pen victime d’un complot distribués dans des boites aux lettres

Dans son communiqué signé de Mehmet Birsen, responsable de la section Territoire de Belfort, Renaissance dénonce "cette opération de communication qui cherche à détourner l’attention d’un fait grave : Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics à quatre ans de prison, dont deux sous bracelet électronique, 100 000 € d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire".

Et d’ajouter "plutôt que d’assumer cette condamnation, elle choisit demettre en cause l’indépendance de la justice, une position d’autant plus contradictoire qu’elle avait elle-même défendu la suppression de l’éligibilité pour les élus condamnés pour des faits similaires".

Renaissance appelle à la méfiance

Pour Renaissance, "cette campagne locale ne doit tromper personne. À moins d’un an des élections municipales, le RN cherche à instrumentaliser l’opinion publique en diffusant des messages de victimisation. Ce n’est pas une démarche démocratique !"

Ils affirment que les "militants Renaissance dans le Territoire de Belfort, ne laisseront pas faire. Nous poursuivons notre mobilisation pour contrer cette stratégie de confusion et continuerons de défendre les valeurs de transparence, d’intégrité et de respect des institutions". Ils appellent enfin les Belfortains et les Terrifortains "à rester vigilants face à ces stratégies de confusion et à soutenir la démocratie".