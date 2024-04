Benoit Biteau sera en Haute-Saône le 13 avril prochain

Benoit Biteau, paysan et eurodéputé, participera à une table ronde à Purgerot, en Haute-Saône, le samedi 13 avril 2024, de 14 heures à 17 heures. Il sera notamment accompagné de David Belliard, adjoint à la maire de Paris et de Dominique Voynet, ancienne ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.

La table ronde agriculture et Pac aura lieu à la salle des fêtes de Purgerot. Elle accueillera les acteurs et actrices professionnels, syndicaux, coopératifs, associatifs et administratifs du monde paysan local et régional.

Ils pourront échanger avec Benoit Biteau, David Belliard, Dominique Voynet mais aussi Anna Maillard, candidate aux élections européennes sur la liste de Marie Toussaint.

''Les sujets abordés iront de l'évolution agricole actuelle à la Politique Agricole Commune (PAC) en passant par l'interdépendance campagne-ville et bien sûr la question de la défense des producteur/ices, des consommateur/ices, du bien-être animal et des écosystèmes.''

Pour le parti écologiste du Doubs, ce sera l'occasion d'aborder ''le rôle que peut et doit jouer l’Europe sur la question fondamentale de l’agriculture et plus largement sur le travail que les députés verts réalisent au Parlement européen.''