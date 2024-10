BesAC : Ibrahim Sanouera remplace Quentin Hanck pour deux mois

L'arrière du BesAC, Quentin Hanck s'est blessé, le 4 octobre dernier contre Loon Plage, à une phalange d'un doigt avec une fracture diagnostiquée. Ce qui va nécessiter une opération chirurgicale programmée lundi 21 octobre prochain, avec une immobilisation stricte de quatre semaines, suivie d'une nécessaire rééducation. Il en résulte que le capitaine bisontin sera absent des parquets en compétition jusqu'à la mi-décembre. Une absence préjudiciable quand on connait le rôle de stabilisateur que jouait l'expérimenté Quentin Hanck sur la ligne arrière aux côtés de jeunes joueurs.

Dès lors, les dirigeants du BesAC et le staff technique se sont interrogés sur l'opportunité de le remplacer dans l'effectif par un pigiste médical. Le président Vincent Cartier a finalement tranché et le BesAC a opté pour le recrutement d'un joueur pour deux mois (jusqu'au 15 décembre 2024).

Le choix s'est porté sur un meneur qui avait déjà été pressenti pendant l'intersaison sans que le dossier aboutisse. Il s'agit d'Ibrahim Sanouera, né à Versailles il y a 37 ans (03/04/1987), 1,79m, marié et père de deux enfants.

Un stabilisateur d'expérience

Assurément, Laurent Kleefstra désirait un stabilisateur d'expérience : "je l'avais dans mon effectif à Berck la saison dernière et j'ai tout de suite pensé à lui qui était libre de tout contrat. Je l'ai contacté et il m'a dit ok. L'affaire s'est faite très vite et son contrat établi". Le coach bisontin explique encore : "C'est un joueur référencé N1 avec plus de 10 ans dans cette division. Il est très complet. Il défend fort et c'est une vraie menace à mi-distance. Par ailleurs, c'est un garçon qui va très vite s'intégrer dans le groupe. C'est certain il va aider à pallier l'absence de Quentin Hanck".

Lors de sa déjà longue carrière professionnelle, Ibrahim Sanouera est passé par Reims en Pro A et Pro B, puis en N1 par Boulazac, Orchies, Rueil, Challans (3 saisons, Lorient (4 saisons) et en dernier par Berck où il tournait à 9,3 pts de moyenne et 3,5 passes en25 minutes de jeu. International malien, il a joué pour la petite histoire avec la sélection africaine sous la houlette de l'ancien coach du BBCD, Sylvain Lautié et avec un certain Siriman Kanouté qui a marqué son passage sous le maillot du BesAC en 2022-2023.

Ibrahim Sanouera arrivé à Besançon mardi après-midi en provenance de Lorient où il est établi avec sa famille, s'est entraîné dès mercredi matin avec ses nouveaux coéquipiers qui l'ont spontanément applaudi à sa présentation.

Son dossier de qualification a été envoyé à la FFBB avec le grand espoir d'un feu vert pour qu'il soit à l'effectif et opérationnel dès samedi soir à Berck.

(communiqué)