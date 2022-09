Besançon dans la course pour être élu plus beau centre-ville commerçant

Pour la seconde année, Besançon participe au concours nationale des Vitrines de France « Les plus beaux centres-villes commerçants ». Les internautes doivent désormais élire le grand vainqueur et ils ont jusqu’au 19 septembre pour voter en aimant la photo de leur centre-ville préféré sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, Besançon était arrivé deuxième du concours qui a pour but, d’après la Vitrines de France, de "mettre en valeur les centres-villes, mais aussi et surtout, rassembler au niveau local les clients, les habitants et les touristes des villes".

Pour l’instant, la ville est classée 3e dans la catégorie Métropoles et villes de plus de 100 001 habitants talonnée de près par Mulhouse.

Pour voter pour Besançon, rendez-vous donc sur les comptes Facebook et Instagram des Vitrines de France pour « aimer » le cliché sélectionné de la ville.

Les publications officielles qui comptabiliseront le plus de votes sur les deux réseaux sociaux l’emporteront.

Attention, vous avez jusqu’au 19 septembre pour voter !