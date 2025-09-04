“Besançon forte et solidaire”, une liste de gauche avec Jean-Sébastien Leuba en tête

MUNICIPALE 2026 • Le Parti Socialiste, Place Publique et Cap 21 ont officiellement lancé leur campagne pour l'élection municipale de 2026 en présentant leur liste commune : "Besançon forte et solidaire". À la tête de cette coalition de gauche, Jean-Sébastien Leuba, ancien adjoint au maire Jean-Louis Fousseret, conduira un projet axé sur "la solidarité, l’écologie et la démocratie participative".

L’événement, qui a réuni plusieurs figures locales dont Jean-Sébastien Leuba (PS), Gilles Vieille-Marchiset (Place Publique), Sylvie Wanlin (PS), Joël Monti (Cap 21), Amandine Rapenne (Cap 21) et Frédérique Baehr (Place Publique), avait pour but de poser les bases de leur démarche commune, fruit d’un travail collaboratif mené tout au long de l’été avec des militants, élus, habitants et experts.

"Nous pensons qu’il est indispensable que les forces de gauche se rassemblent", a déclaré Amandine Rapenne, élue régionale Cap 21. Elle souligne l’apport de son mouvement : "CAP 21 apporte son expertise historique sur l’environnement. On défend une écologie responsable et pragmatique. Ensemble, on propose une alternative claire et indépendante."

Gilles Vieille-Marchiset a insisté sur la méthode de travail choisie en affirmant que "nous sommes réunis autour d’une conception de la démocratie : une co-construction à partir du dialogue. On défend une démocratie apaisée."

"Besançon forte et solidaire"

Le slogan "Besançon forte et solidaire" résume les ambitions portées par la liste : bâtir "une ville audacieuse" sur les plans économique, écologique et culturel, tout en garantissant que "chacun ait sa place dans la société".

Alors que la conférence de presse s’est tenue dans le restaurant kebab Chez Ali, place Cassin à Besançon, Jean-Sébastien Leuba, chef de file de la liste, a rappelé ses racines à Planoise, où il a vécu pendant 20 ans : "Quand on part d’un endroit, c’est important de savoir d’où on vient."

Les 4 axes principaux du programme

"Une économie locale audacieuse et engagée"

Création d’un tiers-lieu pour l’entrepreneuriat social.

Mise en place d’un service administratif de proximité pour les TPE, artisans et commerçants.

Accélération du développement des PME et du réemploi des zones artificialisées.

"Une transition écologique inclusive et coopérative"

Soutien à l’agriculture de proximité, développement de fermes urbaines.

Joël Monti (Cap 21), spécialiste des questions agricoles, a par ailleurs défendu une vision : "L’idée est de construire une ville robuste comme celle d’une ville végétale, en lien avec une agriculture de proximité."

Nouvelles lignes de bus nocturnes entre la ville et l’agglomération.

Plateforme mutualisée pour valoriser les projets culturels, associatifs et solidaires.

"Une ville de convictions, d'actions et de solidarité concrète"

Projets pilotes de petits-déjeuners gratuits dans les écoles des quartiers prioritaires.

Renforcement du soutien aux familles monoparentales.

Une sécurité "humaine et responsable"

La question de la tranquillité publique a également occupé une place importante. La liste prône une approche basée sur la prévention et la présence humaine. "On ne veut pas armer toute la police municipale. On ne veut pas non plus qu’aucun ne soit armé. Notre approche est très pragmatique : protéger tous les citoyens et qu’elle soit visible dans tous les quartiers", a souligné Jean-Sébastien Leuba.

Autres propositions pour la sécurité :

Un grand plan de lutte territorial contre les addictions ambitieux et transversal avec un adjoint dédié à temps plein.

Des couvre-feux ciblés pourraient être définis avec les habitants.

Cafés citoyens et permanences mobiles

Frédérique Baehr a quant à elle présenté un plan pour renforcer la présence sur le terrain : "Nous serons très présents sur le terrain. Nous ferons du porte-à-porte, des permanences mobiles."

Les membres de la liste entendent mener une campagne résolument tournée vers les habitants. Des "cafés citoyens" sont déjà prévus, dont le premier se tiendra le 19 septembre à 18h, afin d’affiner les propositions. L’équipe revendique une méthode ascendante : "Ce programme ira du bas vers le haut. On veut partir d’une co-construction avec les habitants", a affirmé Jean-Sébastien Leuba.

"En fonction du résultat, toutes les possibilités sont sur la table"

Enfin, les membres de la coalition ont affiché leur volonté d’un débat respectueux avec les autres forces de gauche. "Aujourd’hui, il n’y a pas de gauche divisée, il y a deux paroles de gauche différentes", a précisé Gilles Vieille-Marchiset. Le premier tour des municipales servira à "définir les rôles et places de chacun à l’écoute des habitants", selon Jean-Sébastien Leuba, "en fonction du résultat, toutes les possibilités sont sur la table." Et de conclure : "notre programme, on souhaite le porter le plus haut possible."