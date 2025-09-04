Jeudi 4 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Politique

"Besançon forte et solidaire", une liste de gauche avec Jean-Sébastien Leuba en tête

Publié le 04/09/2025 - 08:00
Mis à jour le 04/09/2025 - 08:19

MUNICIPALE 2026 • Le Parti Socialiste, Place Publique et Cap 21 ont officiellement lancé leur campagne pour l'élection municipale de 2026 en présentant leur liste commune : "Besançon forte et solidaire". À la tête de cette coalition de gauche, Jean-Sébastien Leuba, ancien adjoint au maire Jean-Louis Fousseret, conduira un projet axé sur "la solidarité, l’écologie et la démocratie participative".

Sylvie Wanlin, Joël Monti, Amandine Rapenne, Jean-Sébastien Leuba, Frédérique Baehr et Gilles Vieille-Marchiset. © Alexane Alfaro
Jean-Sébastien Leuba © Alexane Alfaro
Frédérique Baehr et Gilles Vieille-Marchiset © Alexane Alfaro
Amandine Rapenne, Jean-Sébastien Leuba, Frédérique Baehr © Alexane Alfaro
Amandine Rapenne © Alexane Alfaro
1/5 - Sylvie Wanlin, Joël Monti, Amandine Rapenne, Jean-Sébastien Leuba, Frédérique Baehr et Gilles Vieille-Marchiset. © Alexane Alfaro
2/5 - Jean-Sébastien Leuba © Alexane Alfaro
3/5 - Frédérique Baehr et Gilles Vieille-Marchiset © Alexane Alfaro
4/5 - Amandine Rapenne, Jean-Sébastien Leuba, Frédérique Baehr © Alexane Alfaro
5/5 - Amandine Rapenne © Alexane Alfaro

L’événement, qui a réuni plusieurs figures locales dont Jean-Sébastien Leuba (PS), Gilles Vieille-Marchiset (Place Publique), Sylvie Wanlin (PS), Joël Monti (Cap 21), Amandine Rapenne (Cap 21) et Frédérique Baehr (Place Publique), avait pour but de poser les bases de leur démarche commune, fruit d’un travail collaboratif mené tout au long de l’été avec des militants, élus, habitants et experts.

"Nous pensons qu’il est indispensable que les forces de gauche se rassemblent", a déclaré Amandine Rapenne, élue régionale Cap 21. Elle souligne l’apport de son mouvement : "CAP 21 apporte son expertise historique sur l’environnement. On défend une écologie responsable et pragmatique. Ensemble, on propose une alternative claire et indépendante."

Gilles Vieille-Marchiset a insisté sur la méthode de travail choisie en affirmant que "nous sommes réunis autour d’une conception de la démocratie : une co-construction à partir du dialogue. On défend une démocratie apaisée."

"Besançon forte et solidaire"

Le slogan "Besançon forte et solidaire" résume les ambitions portées par la liste : bâtir "une ville audacieuse" sur les plans économique, écologique et culturel, tout en garantissant que "chacun ait sa place dans la société".

Alors que la conférence de presse s’est tenue dans le restaurant kebab Chez Ali, place Cassin à Besançon, Jean-Sébastien Leuba, chef de file de la liste, a rappelé ses racines à Planoise, où il a vécu pendant 20 ans : "Quand on part d’un endroit, c’est important de savoir d’où on vient."

Les 4 axes principaux du programme

"Une économie locale audacieuse et engagée"

  • Création d’un tiers-lieu pour l’entrepreneuriat social.
  • Mise en place d’un service administratif de proximité pour les TPE, artisans et commerçants.
  • Accélération du développement des PME et du réemploi des zones artificialisées.

"Une transition écologique inclusive et coopérative"

  • Soutien à l’agriculture de proximité, développement de fermes urbaines.

Joël Monti (Cap 21), spécialiste des questions agricoles, a par ailleurs défendu une vision : "L’idée est de construire une ville robuste comme celle d’une ville végétale, en lien avec une agriculture de proximité."

  • Nouvelles lignes de bus nocturnes entre la ville et l’agglomération.
  • Plateforme mutualisée pour valoriser les projets culturels, associatifs et solidaires.

"Une ville de convictions, d'actions et de solidarité concrète"

  • Projets pilotes de petits-déjeuners gratuits dans les écoles des quartiers prioritaires.
  • Renforcement du soutien aux familles monoparentales.

Une sécurité "humaine et responsable"

La question de la tranquillité publique a également occupé une place importante. La liste prône une approche basée sur la prévention et la présence humaine. "On ne veut pas armer toute la police municipale. On ne veut pas non plus qu’aucun ne soit armé. Notre approche est très pragmatique : protéger tous les citoyens et qu’elle soit visible dans tous les quartiers", a souligné Jean-Sébastien Leuba.

Autres propositions pour la sécurité :

  • Un grand plan de lutte territorial contre les addictions ambitieux et transversal avec un adjoint dédié à temps plein.
  • Des couvre-feux ciblés pourraient être définis avec les habitants.

Cafés citoyens et permanences mobiles

Frédérique Baehr a quant à elle présenté un plan pour renforcer la présence sur le terrain : "Nous serons très présents sur le terrain. Nous ferons du porte-à-porte, des permanences mobiles."

Les membres de la liste entendent mener une campagne résolument tournée vers les habitants. Des "cafés citoyens" sont déjà prévus, dont le premier se tiendra le 19 septembre à 18h, afin d’affiner les propositions. L’équipe revendique une méthode ascendante : "Ce programme ira du bas vers le haut. On veut partir d’une co-construction avec les habitants", a affirmé Jean-Sébastien Leuba.

"En fonction du résultat, toutes les possibilités sont sur la table"

Enfin, les membres de la coalition ont affiché leur volonté d’un débat respectueux avec les autres forces de gauche. "Aujourd’hui, il n’y a pas de gauche divisée, il y a deux paroles de gauche différentes", a précisé Gilles Vieille-Marchiset. Le premier tour des municipales servira à "définir les rôles et places de chacun à l’écoute des habitants", selon Jean-Sébastien Leuba, "en fonction du résultat, toutes les possibilités sont sur la table." Et de conclure : "notre programme, on souhaite le porter le plus haut possible."

amandine rapenne cop21 frédérique baehr gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti municipale 2026 municipale besançon parti socialiste place publique sylvie wanlin

Publié le 4 septembre à 08h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

Besançon
Politique Société

Municipales 2026 : ”Besançon doit faire mieux pour faire reculer la souffrance animale”

À l’approche des élections municipales de 2026, l’association Projet Animaux Zoopolis (Paz) publie un état des lieux des politiques menées par la Ville de Besançon en matière de condition animale et formule ses propositions pour le prochain mandat. L’association souhaite que ”la condition animale soit prise au sérieux à travers des engagements concrets des candidat-es pour que des politiques publiques en faveur de la cause animale soient menées”.

bien-être animal municipale 2026 paz
Publié le 3 septembre à 08h53 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Éric Delabrousse désigné chef de file d’Horizon(s)

Éric Delabrousse, professeur de médecine, chef du pôle imagerie du CHRU de Besançon, a été désigné officiellement chef de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon. Accompagné de Karima Rochdi, conseillère municipale, il porte les couleurs d’Horizons, mouvement fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À cette occasion, il a présenté le slogan de sa campagne ”Besançon mérite mieux !” et les grandes lignes d’un programme élaboré à partir d’une consultation citoyenne menée ces derniers mois.

Éric Delabrousse horizons karima rochdi municipale 2026 municipale besançon
Publié le 7 aout à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut reçoit l’investiture officielle des Républicains

Passée presque inaperçue, l’investiture de Ludovic Fagaut par Les Républicains pour les élections municipales de 2026 à Besançon est pourtant bien officielle. C’est en juillet dernier que le conseiller municipal d’opposition a été désigné par sa formation politique pour porter les couleurs du parti lors du scrutin prévu en mars 2026.

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 7 aout à 17h40 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Hasni Alem désigné chef de file du Parti communiste

À désormais huit mois des élections municipales, les négociations sont toujours en cours du côté de la gauche à Besançon avec le parti communiste comme médiateur, qui tient à être le "fil rouge" des discussions entreprises. Mais s’ils tiennent à être acteurs de la municipale bisontine, les communistes ne veulent pas non plus être "les dindons de la farce" et s’organisent pour parer à toute éventualité comme ils nous l’ont expliqué lors d’une conférence de presse ce vendredi 18 juillet 2025. Le parti vient d’ailleurs de nommer Hasni Alem comme chef de file pour l’élection municipale de Besançon. 

aline chassagne André Terzo christophe lime élection municipale Hasni Alem parti communiste
Publié le 18 juillet à 16h41 par Macommune.info
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : l’appel à l’union de l’association “À gauche citoyens !”

Dans la perspective des élections municipales de mars 2026, l’association bisontine "À gauche citoyens !", membre de la majorité municipale actuelle, lance un appel solennel à l’unité des forces de gauche et écologistes. Dans un communiqué intitulé "Ressaisissez-vous !", elle invite à dépasser les divisions afin de faire front commun contre la droite et l’extrême droite.

à gauche citoyens anne vignot municipale 2026
Publié le 16 juillet à 10h33 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : une liste commune du PS et Place publique conduite par Jean-Sébastien Leuba

Dans un communiqué, le parti socialiste de Besançon et Place publique ont officiellement pris position en annonçant vouloir porter une liste commune conduite par Jean-Sébastien Leuba lors du 1er tour de l’élection municipale de 2026. Pas d’alliance avec la majorité actuelle donc qui a fait, elle, le choix "d’élargir l’alliance à La France Insoumise". 

2
jean-sébastien leuba municipale 2026 parti socialiste place publique
Publié le 3 juillet à 09h09 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Les méthodes controversées de Jean-Sébastien Leuba, candidat du PS à la mairie de Besançon

À l’approche des élections municipales, une figure du paysage politique local fait de nouveau parler de lui, mais pas sur le devant de la scène. Jean-Sébastien Leuba, ancien adjoint au maire Jean-Louis Fousseret, nouveau premier fédéral du PS du Doubs et chef de file du PS pour l’élection municipale de Besançon, fait un retour sous les projecteurs en ayant été nommé candidat officiel à la mairie en 2026. Plusieurs témoins internes ou proches du Parti socialiste bisontin, ayant requis l’anonymat, dressent un portrait sévère de celui qu’ils accusent de manœuvres répétées et de gestion autoritaire.

élection municipale jean-louis fousseret jean-sébastien leuba municipale 2026 nicolas bodin parti socialiste
Publié le 1 juillet à 17h00 par Alexane
Besançon
Politique

Appel citoyen à l’union de la gauche à Besançon : “plus de 1000 habitants” soutiennent Anne Vignot pour les municipales de 2026

Un millier d’habitant(e)s de Besançon ont lancé un appel public en faveur d’une union des forces de gauche et écologistes autour de la maire sortante, Anne Vignot, en vue des élections municipales de 2026. Le collectif appelle baptisé "Les 1000 uni.es et déterminé.es pour les municipales de Besançon" appelle à une mobilisation citoyenne pour éviter une victoire de la droite ou de l’extrême droite à l’échelle locale. 

anne vignot collectif municipale 2026
Publié le 27 juin à 16h23 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale à Besançon : une candidature du Mouvement Franche-Comté est-elle envisagée ?

Le Mouvement Franche-Comté (MFC) a diffusé un communiqué de presse ce jeudi 19 juin dans lequel il envisage la présentation d’une liste pour les prochaines élections municipales à Besançon. Cette décision dépendrait de l’évolution du paysage politique local, marqué par une forte incertitude selon son président.

donald trump jean-philippe allenbach mouvement franche-comté municipale 2026
Publié le 19 juin à 18h10 par Alexane

Politique

Besançon
Politique

“Besançon forte et solidaire”, une liste de gauche avec Jean-Sébastien Leuba en tête

MUNICIPALE 2026 • Le Parti Socialiste, Place Publique et Cap 21 ont officiellement lancé leur campagne pour l'élection municipale de 2026 en présentant leur liste commune : "Besançon forte et solidaire". À la tête de cette coalition de gauche, Jean-Sébastien Leuba, ancien adjoint au maire Jean-Louis Fousseret, conduira un projet axé sur "la solidarité, l’écologie et la démocratie participative".

amandine rapenne cop21 frédérique baehr gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti municipale 2026 municipale besançon parti socialiste place publique sylvie wanlin
Publié le 4 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Le Mouvement Franche-Comté dépose plainte contre L’Humanité et Hasni Alem

Le Mouvement Franche-Comté (MFC), présidé par Jean-Philippe Allenbach, a fait savoir qu’il engageait une série de procédures judiciaires à la suite de propos tenus à son encontre par le journal L’Humanité et par l’adjoint communiste à la maire de Besançon, Hasni Alem, suite à des propos publiés le 28 août 2025 dans une interview.

Hasni Alem jean-philippe allenbach mouvement franche-comté parti communiste racisme
Publié le 3 septembre à 10h52 par Alexane
Besançon
Politique Société

Municipales 2026 : ”Besançon doit faire mieux pour faire reculer la souffrance animale”

À l’approche des élections municipales de 2026, l’association Projet Animaux Zoopolis (Paz) publie un état des lieux des politiques menées par la Ville de Besançon en matière de condition animale et formule ses propositions pour le prochain mandat. L’association souhaite que ”la condition animale soit prise au sérieux à travers des engagements concrets des candidat-es pour que des politiques publiques en faveur de la cause animale soient menées”.

bien-être animal municipale 2026 paz
Publié le 3 septembre à 08h53 par Alexane
Doubs
Politique

Vote de confiance : Dominique Voynet veut consulter les habitants lors d’une “semaine de grande écoute”

Comme chaque député de l’Assemblée nationale, Dominique Voynet, députée du Doubs, sera amené à voter lundi 8 septembre 2025 lors du vote de confiance demandé par le Premier ministre. Mais pour cela, la députée souhaite avant tout consulter les habitants de la 2e circonscription du Doubs lors d’une "semaine de grande écoute" du 1et au 5 septembre 2025. 

2e circonscription du Doubs deputee du doubs dominique voynet vote de confiance
Publié le 29 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
France
Economie Politique

Budget 2026 : François Bayrou va demander un vote de confiance à l’Assemblée nationale

Le premier ministre a annoncé lundi 25 août 2025 qu’il engagera la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain lors d’une session extraordinaire sur une déclaration de politique générale ayant pour objet la maîtrise des finances publiques françaises. François Bayrou va ainsi abattre une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, mais son gouvernement semble voué à tomber tant les oppositions refusent unanimement de lui accorder un sursis.

assemblée nationale budget françois bayrou premier ministre vote de confiance
Publié le 26 aout à 08h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Un drapeau blanc érigé en symbole de paix par Anne Vignot à Besançon

VIDÉO • Ce jeudi 21 août 2025 à 13h30, Anne Vignot, maire de la ville de Besançon, a hissé le drapeau blanc, symbole universel de paix, sur l’esplanade des droits de l’homme. Cet acte humaniste vise à exprimer la solidarité envers les populations touchées par les conflits dans le monde, notamment à Gaza, en Ukraine et en République Démocratique du Congo.

anne vignot drapeau guerre en Ukraine paix palestine politique internationale
Publié le 24 aout à 16h46 par Salomé F. • Membre

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Nouveau commerce : L’atelier d’Amaya bientôt aux Passages Pasteur à Besançon
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

NG Productions annonce les temps forts de la saison culturelle bisontine

Sondage

 17.01
légère pluie
le 04/09 à 09h00
Vent
1.29 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
92 %
 