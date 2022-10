Besançon : la Grande braderie d’automne sera de retour les 14 et 15 octobre

Le week-end des 14 et 15 octobre, la Grande braderie d'automne s'installera au centre-ville de Besançon. Plus de 200 commerçants seront présents, avec du fait-main et des créations locales à l'honneur.

Cet automne, la Grande braderie d’automne prendra ses quartiers au centre-ville de Besançon. Elle accueillera plus de 200 commerçants sédentaires et non sédentaires qui proposeront une grande variété de produits.

Selon l’Union des commerçants, de plus en plus d’enseignes bisontines y participent, à l’instar des Galeries Lafayette ou de certains magasins des Passages Pasteur "pour le plus grand bonheur des clients". Environ 60 % des commerçants de la braderie sont des commerçants bisontins.

L’événement sera à retrouver dans tout le centre la Grande Rue, la rue des Granges, la rue Moncey, la rue de la République, la rue Bersot, la rue Pasteur, la rue d’Anvers, la rue Morand ou encore la place du 8 Septembre et la place Pasteur.

Des créations 100 % locales et fait-main à l'honneur

Des créations 100 % locales et 100 % fait-main seront à retrouver, comme par exemple :

Little Façade avec Louise et ses illustrations : découvrez des portraits illustrés de jolies façades

Petit Loir avec Sophie : vêtements et accessoires enfants (coffrets naissance, lingettes, bavoirs, essuie-tout, sacs, pochettes ...)

Mudra Crea avec Zoé et ses objets de décoration artisanaux en matériaux éco-responsables

Atelier Pelagia avec Lucie et ses bijoux en résine et polymère

Chris Resin' avec Christophe et ses objets décoratifs en bois et résine

Upcycl'er Moi avec Emmanuelle : créatrice d'objets textiles upcyclés labellisés Répar'Acteur par la CMA-BFC

Jolies Boucles avec Marie-Laure : boucles d'oreilles en laiton et en papier japonais

Granana avec Anaïs : Créations couture uniques pour les enfants, pour la cuisine, pour la toilette, des sacs, ...

Recy'crea avec Sandrine, créatrice en upcycling

Coeur de Beurre By Flo avec Floriane et ses articles textiles pour bébés et tout-petits.

