Biblis en folie : deux jours pour mettre en lumière les bibliothèques de la région

Les 28 et 29 septembre 2024, le ministère de la Culture lancera la première édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques : "Biblis en folie". Dans ce cadre, des animations sont organisées en Bourgogne-Franche-Comté afin de mettre en lumière les bibliothèques et médiathèques de la région.

En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 70 événements sont prévus pour permettre aux habitants de (re)découvrir les bibliothèques à côté de chez soi.

Les bibliothèques évoluent et se modernisent afin d'ouvrir la porte au numérique.

Jeux vidéo, conférences, débats, création artistique, jeux de société ou encore ateliers musique, elles offrent une grande diversité d'activités, devenant des espaces de vie et de partage intergénérationnels. Elles permettent de créer du lien avec le public.

Les 28 et 29 septembre prochains seront ainsi pour la préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté, "l’occasion de mettre à l'honneur ces lieux de rencontres innovants". Partout en France, plus de 660 événements festifs et gratuits seront organisés.

Plus de 70 événements dans la région

Couture, cuisine, exposition interactive, réalité virtuelle ou encore atelier créatif de mode, les bibliothèques et médiathèques de Bourgogne-Franche-Comté promettent un weekend festif et riche en animations.

Quelques exemples d’événements :

"Lux in tenebris" à la médiathèque de Blamont

L’atelier couture zéro déchet à la bibliothèque Mansart de Dijon

La création de marques pages à la bibliothèque de Gray

L’atelier d’écriture et de dessin Le goût du partage à la médiathèque Albert Camus de Dole

Le comité de lecture "En flagrant del(lit)" à la médiathèque de Delle etc

Toute les animations sont à retrouver sur le site internet culture.gouv.fr.