Marquant une transition majeure de la vie, le passage à la retraite est source de nombreuses interrogations tant sur l’aspect social qu’économique pour les futurs et nouveaux retraités. Afin de les accompagner dans ce moment-clé, un nouvel atelier collectif "Bienvenue à la retraite" sera proposé sur les deux prochaines années. Cet atelier a pour objet de favoriser l’accès aux droits sociaux des futurs et nouveaux retraités, de les sensibiliser aux messages de prévention pour vieillir le plus longtemps possible en bonne santé et rester à domicile. Il vise enfin à développer le pouvoir d’agir des retraités afin qu’ils puissent s’accomplir pleinement à la retraite.

Retour sur l’appel à projets en Bourgogne-Franche-Comté

Pour conduire et appuyer le déploiement de cette nouvelle offre en Bourgogne-Franche-Comté et pour favoriser l’émergence d’actions innovantes, la Carsat Bourgogne-Franche-Comté a décliné courant 2022 l’appel à projets national. Dix porteurs de projets ont soumis leur dossier de candidature. L’opérateur retenu pour déployer l’atelier "Bienvenue à la Retraite" sur toute la région est la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté. Elle déploiera 24 ateliers de six séances sur les huit départements de la région sur 2023-2024.

"Œuvrant depuis plus de 15 ans en prévention au plus près des besoins de la population, nous sommes convaincus des impacts positifs sur la santé de la prévention primaire tout au long de la vie d’un individu et d’autant plus lors de périodes charnières comme le passage à la retraite" témoigne, Solène Lagrange, Directrice du Pôle Prévention de la Mutualité Française BFC.

L’atelier sera composé de :

Quatre séances socles : "À la retraite mes démarches administratives et financières", "Retraites : mes envies, mes projets, mon tempo !", "Je continue de prendre soin de moi", "Votre expérience nous intéresse !".

Deux séances supplémentaires ont été ajoutés au module socle. Le premier est "J’aide un proche au quotidien : je veille à mon équilibre" pour accompagner les aidants et le second "S’enrichir sur nos différences d’âge" axé sur l’importance des liens intergénérationnels.

Pour la Mutualité Française BFC, "ces deux autres modules permettent d’avoir un réel parcours de prévention pour les bénéficiaires en abordant plusieurs thématiques prioritaires et complémentaires".

(Communiqué)