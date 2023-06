Brevet, baccalauréat et CAP 2023, voici les dates des examens

La fin de l'année scolaire approche ! Retrouvez les dates des examens du brevet, du baccalauréat et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP).

Diplôme national du brevet 2023

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB) communes à tous les candidats auront lieu les lundi 26 et mardi 27 juin 2023 pour la session normale et les lundi 18 et mardi 19 septembre 2023 pour la session de remplacement.

L'épreuve de langue vivante étrangère spécifique aux candidats à titre individuel se tiendra le mardi 27 juin 2023 après-midi pour la session normale et le mardi 19 septembre 2023 après-midi pour la session de remplacement.

Pour les épreuves orales spécifiques destinées aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands, chaque chef d'établissement fixe le calendrier de passation de ces épreuves en s'efforçant de retenir la période faisant suite au conseil de classe du troisième trimestre.

Baccalauréat général et technologique 2023

Épreuves écrites anticipées de français

Les épreuves écrites anticipées de français, qu'elles soient passées au titre de la session 2023 ou par anticipation au titre de la session 2024, auront lieu le jeudi 15 juin 2023 au matin.

Épreuves écrites du baccalauréat général et technologique

En métropole, les épreuves écrites de spécialité se sont déroulées les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023.

Les épreuves de philosophie sont fixées le mercredi 14 juin 2023 au matin.

L'épreuve du Grand oral aura lieu du lundi 19 au vendredi 30 juin 2023.

Les épreuves écrites de remplacement auront lieu du 7 au 13 septembre 2023. Les épreuves écrites anticipées, qu'elles soient passées au titre de la session 2023 ou par anticipation au titre de la session 2024, sont fixées le vendredi 8 septembre 2023.

Infos +

Les candidats ont accès à leurs résultats et à leurs copies via leur espace candidat sur Cyclades depuis le 12 avril 2023.

Les résultats du baccalauréat général et technologique seront communiqués à partir du mardi 4 juillet 2023. Les épreuves du second groupe, dites « épreuves de rattrapage », se dérouleront jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus.

Baccalauréat professionnel 2023

Les épreuves générales écrites, communes à tous les candidats, auront lieu du mardi 13 au vendredi 23 juin 2023. Consultez les dates et heures des épreuves par discipline.

Les épreuves professionnelles font l'objet d'un calendrier spécifique et variable selon la spécialité concernée. L'épreuve de contrôle se déroulera jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus. Les épreuves écrites de remplacement se dérouleront du mardi 5 au vendredi 15 septembre 2023.

Ces dates concernent les académies de métropole et d'Outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie.

Info + :

Les résultats du baccalauréat professionnel seront communiqués à partir du mardi 4 juillet 2023.

Certificats d'aptitude professionnelle (CAP) 2023

Les épreuves écrites d'enseignement général pour les académies de métropole et d'outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, auront lieu, pour la session normale, les lundi 5 et mardi 6 juin 2023. Les épreuves de remplacement se dérouleront les lundi 18 et mardi 19 septembre 2023.